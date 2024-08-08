Yusuf Dikeç ve Tarhan Anıtkabir’de

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti. Paris'te final mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, oyunlarda yarışan İsmail Keleş, Şimal Yılmaz'ın yanı sıra antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Alper Yılmaz, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı.
Federasyon heyeti, sonrasında Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Dikeç ve Tarhan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.