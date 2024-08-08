Yusuf Dikeç ve Tarhan Anıtkabir’de

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti. Paris'te final mücadelesinde gümüş madalya kazananFederasyon heyeti, sonrasında Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Dikeç ve Tarhan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.