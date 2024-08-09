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Giriş Tarihi: 9.8.2024

Esra’yı dünya alkışladı

Esra Yıldız Kahraman’ın Paris Olimpiyatları’ndaki tartışmalara ‘X sembolü’ ile tepkisi büyük destek gördü

Esra’yı dünya alkışladı
2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta 57 kiloda bronz madalya alan Esra Yıldız Kahraman, yarı final maçı sonrası yaptığı protestoyla gündeme damga vurdu. Kadınlarda Cezayirli sporcu Imane Khelif ve Kahraman'ın yenildiği Tayvanlı Lin Yu Ting'in erkek kromozonlarına sahip olduğu için, oyunlara alınması tartışma yaratmıştı. Önceki gün 27 yaşındaki milli sporcumuz, Tayvanlı rakibine kaybederken sonrasında elleri ile 'X' işareti yaparak kadın kromozonunu işaret etti. Kromozomlar kadınlarda 'XX' erkeklerde ise 'XY' olarak temsil ediliyor. Esra Yıldız Kahraman'ın bu hareketi İngiltere, ABD, Alman, Fransız ve diğer Avrupa medyalarında geniş yer bulurken büyük de destek gördü ve sosyal medyada da bu protesto büyük yankı uyandırdı.
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Esra’yı dünya alkışladı
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