Esra’yı dünya alkışladı

2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta 57 kiloda bronz madalya alan Esra Yıldız Kahraman, yarı final maçı sonrası yaptığı protestoyla gündeme damga vurdu. Kadınlarda Cezayirli sporcu Imane Khelif ve Kahraman'ın yenildiği Tayvanlı Lin Yu Ting'in erkek kromozonlarına sahip olduğu için, oyunlara alınması tartışma yaratmıştı. Önceki gün 27 yaşındaki milli sporcumuz, Tayvanlı rakibine kaybederken sonrasında elleri ile 'X' işareti yaparak kadın kromozonunu işaret etti.
Kromozomlar kadınlarda 'XX' erkeklerde ise 'XY' olarak temsil ediliyor. Esra Yıldız Kahraman'ın bu hareketi İngiltere, ABD, Alman, Fransız
ve diğer Avrupa medyalarında geniş yer bulurken
büyük de destek gördü ve sosyal medyada da bu protesto büyük yankı uyandırdı.