Esra’yı dünya alkışladı

2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta 57 kiloda bronz madalya alan Esra Yıldız Kahraman, yarı final maçı sonrası yaptığı protestoyla gündeme damga vurdu. Kadınlarda Cezayirli sporcu Imane Khelif ve Kahraman'ın yenildiği Tayvanlı Lin Yu Ting'in erkek kromozonlarına sahip olduğu için, oyunlara alınması tartışma yaratmıştı.Kromozomlar kadınlarda 'XX' erkeklerde ise 'XY' olarak temsil ediliyor. Esra Yıldız Kahraman'ın bu hareketivebüyük de destek gördü ve