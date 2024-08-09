Milli boksörümüz Hatice Akbaş dün ringde, 85 milyonun kalbi de onunlaydı. Olimpiyatlarda ilk kez boy gösteren 23 yaşındaki sporcumuz, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Dün ise altın madalya mücadelesinde Roland-Garros'da Çinli Yuan Chang ile kozlarını paylaştı.Altın madalyayı alamasa da Hatice, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Böylece Türkiye'ye, atıcılık takımımızın (Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan) ardından ikinci gümüş madalyasını kazandırdı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabındanpaylaşımını yaptı.Akbaş'ın annesi İlkay Akbaş, kızının final maçını Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dev ekrandan izledi. "Hedefimiz bir madalyaydı, çok şükür gümüş madalya aldı" diyen anne İlkay Akbaş, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nı hedef gösterdi: "Hatice çok genç ve ilk olimpiyatı, tecrübesizdi.Hocaya, eşime çok teşekkür ediyorum, kızımın ellerine kollarına sağlık."