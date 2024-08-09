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Giriş Tarihi: 9.8.2024

Hatice olimpiyat ikincisi

İlk kez katıldığı olimpiyatlarda finale kadar yükselen 23 yaşındaki sporcumuz, Yuan Chang’a 5-0 mağlup oldu. Ancak Türkiye’ye Paris’teki ikinci gümüş madalyasını kazandırmayı başardı

Hatice olimpiyat ikincisi
Milli boksörümüz Hatice Akbaş dün ringde, 85 milyonun kalbi de onunlaydı. Olimpiyatlarda ilk kez boy gösteren 23 yaşındaki sporcumuz, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Dün ise altın madalya mücadelesinde Roland-Garros'da Çinli Yuan Chang ile kozlarını paylaştı. 54 kilo final maçının ilk raundunu 4-1 kaybeden Hatice, ikinci rauntta da 5-0 mağlup oldu. Üçüncü ve son rauntta da 5-0 yenilen boksörümüz, toplamda 5-0'lık skorla rakibine boyun eğdi. Altın madalyayı alamasa da Hatice, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya elde etti. Böylece Türkiye'ye, atıcılık takımımızın (Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan) ardından ikinci gümüş madalyasını kazandırdı.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından "Seninle gurur duyuyoruz Hatice. Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Hatice Akbaş'ı yürekten tebrik ediyorum" paylaşımını yaptı.

2028'DE ŞAMPİYON OLACAK
HATİCE Akbaş'ın annesi İlkay Akbaş, kızının final maçını Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dev ekrandan izledi. "Hedefimiz bir madalyaydı, çok şükür gümüş madalya aldı" diyen anne İlkay Akbaş, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nı hedef gösterdi: "Hatice çok genç ve ilk olimpiyatı, tecrübesizdi. Allah nasip ederse 2028 Olimpiyatları'ndan şampiyon olarak gelecek ama olimpiyat 2.'liği de şu anda gururumuz. Hocaya, eşime çok teşekkür ediyorum, kızımın ellerine kollarına sağlık."

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Hatice olimpiyat ikincisi
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