Final kaçtı hedef bronz

Paris Olimpiyat Oyunları'nda en büyük altın madalya umutlarımızdan olan milli güreşçi Taha Akgül, finale çıkamadı. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden sporcumuz, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yendi. Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha, rakibine 2-1 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti.ile bronz madalya için akşam seansında (TSİ 19.15 sonrası) mindere çıkacak.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bronz madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin Adar Yiğit, 76 kiloda bugün mindere çıkacak. Milli sporcumuzun son 16'da rakibi Kanadalı Justina Renay Stasio… 97 kiloda ilk defa olimpiyatlarda mindere çıkacak olan İbrahim Çiftçi ise Ukraynalı Murazi Mchedlidze ile karşılaşacak.