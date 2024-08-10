Gümüş kız Buse Naz

Tokyo 2020'de kazandığı gümüş madalyayı gözyaşlarıyla boynuna takan ve Paris 2024'e iddialı şekilde altın hedefiyle gelen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, büyük umutlarla çıktığı finali kazanamadı. Philippe-Chatrier Kortu'ndaki 50 kilo final mücadelesinde Çinli Yu Wu'ya 4-1 mağlup olan 28 yaşındaki sporcumuz, bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da takip ettiği mücadele sonrası büyük üzüntü yaşayan Buse Naz, dün Türkiye'ye oyunlardaki 6. madalyasını getirdi (3 gümüş, 3 bronz). Paris'te şu ana kadar altın madalya alamadık.