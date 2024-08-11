Taha Akgül bronzla veda etti

Oyunlarda serbest stil 125 kiloda İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek final şansını kaybeden Taha Akgül, Olimpiyat 3.'sü oldu… Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 mağlup eden sporcumuz kariyerinin 3. Olimpiyat madalyasını elde etti. 2016 Londra'da altın madalya alan 33 yaşındaki Taha, 2020 Tokyo'yadan sonra Paris'te de bronzun sahibi oldu. Böylece Türkiye'nin Fransa'da kazandığı madalya sayısı da 8'e çıktı (3 gümüş-5 bronz).Taha Akgül karşılaşma sonrası spor kariyerine son verdiğini belirtip şunları söyledi: "Çok iyi hazırlanmıştım. Tek hedefim altın madalyaydı ama böylesi nasipmiş. Zorlu bir dönem geçirdim. Bebeğimiz olacak. Eşim yalnız başına çok çile çekti. En kısa zamanda yanına gideceğim. Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız her zaman yanımızda olmuştur. Kulübüm ASKi'ye de çok teşekkür ediyorum. Omzumun ağrısı geçti, dizimin ağrısı başladı. Onu geçirdim boynumun ağrısı başladı. Zorlu bir süreçti. Artık veda etme ve ailemle vakit geçirme zamanı. Bu ülkenin ve güreşin bir ferdi olarak hizmete devam edeceğim."2024 Paris'te Yasemin Adar Yiğit, bronz madalya maçına çıkacak. 76 kiloda son 16 turunda Kanadalı rakibi Justina di Stasio'yu 8-2 yenerek adını çeyrek finale yazdıran sporcumuz, sonrasında Japon Yuka Kagami'ye diş geçiremedi. Minderden 3-0 mağlup ayrılan Adar, kaybettiği Kagami'nin finale yükselmesiyle bugün repesaj karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı ve TSİ 12.30'da Rosangela Reasco ile karşılaşacak. Öte yandan milli güreşçi İbrahim Çiftçi, son 16 turunda serbest stil 97 kiloda Ukrayna'dan McHedlidze'ye 5-1 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.