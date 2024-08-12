2024 Paris Olimpiyat Oyunları rüzgar gibi geçti

26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, dün kapanış töreniyle son bulurken organizasyonu Türkiye, hayal kırıklığıyla kapattı. 18 branşta 101 sporcuyla yarışmak üzere Fransa'ya giden ancak olimpiyatları 3 gümüş-5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalyayla bitiren ülkemiz, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'ndan sonra ilk kez bir oyunlarda altın madalya göremedi. İşte Türkiye'nin Paris'teki Z raporu:

- Türkiye, kadınlar boksta 2 gümüş-1 bronz madalya kazandı. Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi, Esra Yıldız Kahraman 3'üncü oldu.

- Atıcılık 10 metre havalı tabanca takımı karma kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Sırbistan'a yenilerek gümüş aldı ve bu branşta olimpiyat tarihimizdeki ilk madalyayı getirdi.

- Son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Paris'i bronzla tamamladı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'lı erkekler okçuluk takımı da olimpiyat 3.'sü oldu.

- Türkiye, olimpiyatlarda en başarılı olduğu spor branşı güreşte 2 madalya elde etti. Buse Tosun Çavuşoğlu ile Taha Akgül bronz aldı. Taha, müsabakanın ardından ayakkabılarını bırakıp 33 yaşında mindere veda etti.

- Tekvandoda Nafia Kuş Aydın, 67+ kiloda bronz madalya kazandı ve bu dalda olimpiyat madalyası kazanma serimizi bozmadı.

TEK REKORUMUZ 16 YAŞINDAKİ KUZEY'DEN

- Filenin Sultanları, tarihinde ilk defa yarı finale kaldığı olimpiyatlarda yarı finalde İtalya'ya ve üçüncülük maçında Brezilya'ya yenilerek organizasyonda dördüncü oldu.

- Yüzme branşında Türkiye'yi olimpiyat tarihinde ilk kez finalde temsil eden 16 yaşındaki atlet Kuzey Tunçelli, 14.41.22'lik derecesiyle 5'inci olsa da "Dünya gençler rekoru"nu kırdı.

- Paris'te modern pentatlonda finalde mücadele eden İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1420 puanla organizasyonu 6'ıncı tamamladı.





- Milli atletimiz Ersu Şaşma, Tokyo'nun ardından erkekler sırıkla atlamada finale kaldı. 5.85m'lik atlayışıyla bu sezonki en iyi derecesini yaparak olimpiyat 5'ncisi oldu. 24 yaşındaki isim, 2020'yi 10'uncu bitirmişti.

- Cimnastik kategorisinde Adem Asil, halka finalinde 14.966 puanla olimpiyat 5'incisi, Ferhat Arıcan da paralel barda 15.100 puanla oyunları aynı dereceyi elde etti.

ABD ZİRVEDE

Paris Olimpiyatları'nda ABD 40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz madalya ile 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.

