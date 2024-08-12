Rüzgâr gibi geçti

26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları,
dün kapanış töreniyle
son bulurken organizasyonu Türkiye, hayal kırıklığıyla kapattı.
18 branşta 101 sporcuyla
yarışmak üzere Fransa'ya
giden ancak olimpiyatları 3 gümüş-5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalyayla bitiren ülkemiz, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'ndan sonra ilk kez bir oyunlarda altın madalya göremedi.
İşte Türkiye'nin
Paris'teki Z raporu:
TÜRKİYE,
kadınlar
boksta 2 gümüş-1 bronz madalya
kazandı. Hatice
Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu olimpiyat ikincisi,
Esra Yıldız
Kahraman 3'üncü oldu.
ATICILIK
10 metre havalı
tabanca takımı karma kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç,
Sırbistan'a yenilerek gümüş
aldı ve bu branşta olimpiyat tarihimizdeki
ilk madalyayı getirdi.
SON
olimpiyat şampiyonu Mete
Gazoz, Paris'i bronzla tamamladı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer
ve Abdullah Yıldırmış
'lı erkekler okçuluk takımı da
olimpiyat 3.'sü oldu.
TÜRKİYE,
olimpiyatlarda en başarılı
olduğu spor branşı güreşte 2 madalya
elde etti. Buse Tosun Çavuşoğlu
ile Taha Akgül
bronz aldı. Taha, müsabakanın ardından ayakkabılarını bırakıp 33 yaşında mindere veda etti.
TEKVANDODA
Nafia Kuş Aydın, 67+ kiloda bronz madalya kazandı ve bu dalda olimpiyat madalyası kazanma serimizi bozmadı.
TEK REKORUMUZ 16 YAŞINDAKİ KUZEY'DEN
FİLENİN Sultanları, tarihinde ilk defa yarı finale kaldığı olimpiyatlarda yarı finalde İtalya'ya ve üçüncülük maçında Brezilya'ya yenilerek organizasyonda dördüncü oldu.
YÜZME branşında Türkiye'yi olimpiyat tarihinde ilk kez finalde temsil eden 16 yaşındaki atlet Kuzey Tunçelli, 14.41.22'lik derecesiyle 5'inci olsa da "Dünya gençler rekoru"nu kırdı.
PARİS'TE modern pentatlonda finalde mücadele eden İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1420 puanla organizasyonu 6'ıncı tamamladı.
MİLLİ atletimiz Ersu Şaşma, Tokyo'nun ardından erkekler sırıkla atlamada finale kaldı. 5.85m'lik atlayışıyla bu sezonki en iyi derecesini yaparak olimpiyat 5'ncisi oldu. 24 yaşındaki isim, 2020'yi 10'uncu bitirmişti.
CİMNASTİK kategorisinde Adem Asil, halka finalinde 14.966 puanla olimpiyat 5'incisi, Ferhat Arıcan da paralel barda 15.100 puanla oyunları aynı dereceyi elde etti.
ABD ZİRVEDE
Paris Olimpiyatları'nda ABD 40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz madalya ile 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.