Rüzgâr gibi geçti

26 Temmuz'da başlayandün kapanış töreniyleson bulurken organizasyonu18 branşta 101 sporcuylayarışmak üzere Fransa'yagiden ancak olimpiyatlarıİşte Türkiye'ninParis'teki Z raporu:kadınlarboksta 2 gümüş-1 bronz madalyakazandı. HaticeAkbaş veEsra YıldızKahraman 3'üncü oldu.10 metre havalıtabanca takımı karma kategorisindeSırbistan'a yenilerek gümüşaldı ve bu branşta olimpiyat tarihimizdekiilk madalyayı getirdi.olimpiyat şampiyonu MeteGazoz, Paris'i bronzla tamamladı.ve'lı erkekler okçuluk takımı daolimpiyat 3.'sü oldu.olimpiyatlarda en başarılıolduğu spor branşı güreşte 2 madalyaelde etti.ilebronz aldı.Nafia Kuş Aydın, 67+ kiloda bronz madalya kazandı veFİLENİN Sultanları, tarihinde ilk defa yarı finale kaldığı olimpiyatlarda yarı finalde İtalya'ya ve üçüncülük maçında Brezilya'ya yenilerek organizasyonda dördüncü oldu.YÜZME branşında Türkiye'yi olimpiyat tarihinde ilk kez finalde temsil eden 16 yaşındaki atlet Kuzey Tunçelli, 14.41.22'lik derecesiyle 5'inci olsa da "Dünya gençler rekoru"nu kırdı.PARİS'TE modern pentatlonda finalde mücadele eden İlke Özyüksel Mihrioğlu, 1420 puanla organizasyonu 6'ıncı tamamladı.MİLLİ atletimiz Ersu Şaşma, Tokyo'nun ardından erkekler sırıkla atlamada finale kaldı. 5.85m'lik atlayışıyla bu sezonki en iyi derecesini yaparak olimpiyat 5'ncisi oldu. 24 yaşındaki isim, 2020'yi 10'uncu bitirmişti.CİMNASTİK kategorisinde Adem Asil, halka finalinde 14.966 puanla olimpiyat 5'incisi, Ferhat Arıcan da paralel barda 15.100 puanla oyunları aynı dereceyi elde etti.Paris Olimpiyatları'nda ABD 40 altın, 44 gümüş ve 42 bronz madalya ile 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.