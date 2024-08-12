Toprak’tan bir günde iki rekor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dün iki defa tarih yazdı. Portekiz'de Superpole yarışında damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya 12. zaferini ilan eden Toprak, üst üste 12 yarış kazanan ilk isim oldu. Ardından da Dünya Süperbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının ikinci yarışını da kazandı.Pilotlar klasmanında 365 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.