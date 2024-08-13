Paris’te madalyonun öteki yüzü

Fransızlar 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kapanışını önceki akşam yaparken, bayrağı 2028 Los Angeles'la organizasyona ev sahipliği yapacak ABD'ye teslim etti. Paris Advanced Research Center (PARC) Direktörü ve GSRLEPHE- PSL Üniversitesi Öğretim Üyesi Nevzet Çelik, 200 ülke ve 10 bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonun, ülkelerin dünyada etki bırakmak istedikleri bir meydan okumaya dönüştüğünü belirtip şu değerlendirmeyi yaptı:

KATLİAMA RAĞMEN İZİN VERDİLER

"Paris Olimpiyatları, ABD ve Çin arasındaki mevcut ekonomik ve jeopolitik rekabetin uluslararası alandaki görsel şovuna dönüştü. Amerika'nın totalde 126, Çin'in 91 madalya alması birbirine rakip iki ekonomik ve askeri gücün Olimpiyat Oyunları gibi uluslararası bir müsabakada dünyaya vermek istedikleri "En güçlü ve başarılı biziz" mesajıdır. IOC siyaset üstü olduğunu iddia etse de Rusya ve Belarus'u, Ukrayna ile olan savaş nedeniyle oyun dışında bırakırken, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama rağmen olimpiyatlara katılmasına izin verdi."