Paris’te madalyonun öteki yüzü

Fransızlar 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kapanışını önceki akşam yaparken, bayrağı 2028 Los Angeles'la organizasyona ev sahipliği yapacak ABD'ye teslim etti. Paris Advanced Research Center (PARC) Direktörü ve GSRLEPHE- PSL Üniversitesi Öğretim Üyesi Nevzet Çelik, 200 ülke ve 10 bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonun, ülkelerin dünyada etki bırakmak istedikleri bir meydan okumaya dönüştüğünü belirtip şu değerlendirmeyi yaptı:
KATLİAMA RAĞMEN İZİN VERDİLER
"Paris Olimpiyatları, ABD ve Çin arasındaki mevcut ekonomik ve jeopolitik rekabetin uluslararası alandaki görsel şovuna dönüştü. Amerika'nın totalde 126, Çin'in 91 madalya alması birbirine rakip iki ekonomik ve askeri gücün Olimpiyat Oyunları gibi uluslararası bir müsabakada dünyaya vermek istedikleri "En güçlü ve başarılı biziz" mesajıdır. IOC siyaset üstü olduğunu iddia etse de Rusya ve Belarus'u, Ukrayna ile olan savaş nedeniyle oyun dışında bırakırken, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama rağmen olimpiyatlara katılmasına izin verdi."
KUTSALLARA HAKARET
"Paris'teki Olimpiyat Oyunları açılış töreni ilk defa bir stadyum dışında, şehrin içinden geçen Sen Nehri üzerinde gerçekleştirildi. Ülkenin tarihsel ve kültürel mirasına atıflar yapıldı. Bununla birlikte, garip figüranlı kişilerin sanatsal performansları ile LGBT propagandası yapıldığı, Hz. İsa ve havarilerinin hiciv konusu yapılıp Hristiyanların kutsal değerlerine hakaret edilmesi farklı coğrafyalarda hayal kırıklığı yarattı."
BAŞÖRTÜSÜNE YASAK
"Fransızlar, Olimpiyat Oyunları'nda dini değerler dahil her şeyin hiciv edilmesini özgürlük olarak görseler de aynı özgürlüğün başörtülü bir Fransız sporcu için laiklik adı altında geçerli olamayacağını da gösterdiler. Bu sebeple, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa, kendi bayrağı adına müsabakalara katılacak hiçbir Müslüman kadının başörtüsü veya başka herhangi bir dini başlık takmasına izin vermedi. Organizasyona yöneltilen diğer bir önemli eleştiri ise göçmenler ve evsizlerle ilgiliydi. Fransa'nın imajına zarar vermemek adına onları başka yerlere naklettiler."