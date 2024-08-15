Haber hattı

BOKS OLİMPİYATTAN RESMEN KALDIRILDI
Türkiye'nin
Paris 2024'te 8 madalyanın 3'ünü kazandığı boks branşı olimpiyatlarda artık yok. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks sporunun 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yer almayacağını resmen duyurdu.
Türkiye'nin en başarılı olduğu branşın organizasyondan kaldırılması şok etkisi yaratırken IOC, talep edilen standartlara uyulması halinde yeniden olimpiyat takvimine dahil edileceğini açıkladı. Boksun olup olmayacağına dair nihai karar 2025 yılında verilecek. Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit, "Boksu çıkarırsanız ne izlenecek"
diye tepki gösterdi.
KURBAN KURBANOV YİNE TARİH YAZIYOR
KARDEŞ
ülke Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Ludogorets'i deplasmanda 7-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalırken teknik direktör Kurban Kurbanov 17 milyon Euro'luk takım değeriyle Avrupa'ya adeta ders veriyor.
52 yaşındaki çalıştırıcı, 17 yıldır takımının başarısında kilit rol oynuyor. Kurbanov, Azerbaycan Ligi'nde son 11 senede 10 kez rakiplerini geçerek takımını şampiyonluğa ulaştırırken, Avrupa kupalarında üst üste 11 yıl ekibiyle gruplarda mücadele etti.
Bu zamana kadar 1 defa Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaran Karabağ, bir kez daha Devler Ligi'ne çok yakın.
PARALIMPIKTE SÜPER İŞBİRLİĞİ
LC WAIKIKI
, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasıyla TMPK'nin 2024-25 dönemi ana sponsoru oldu. LC Waikiki Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreninde konuşan TMPK Başkanı Murat Aksu, paralimpik sporcuların hayallerine ulaşma yolculuğunda yanlarında yer aldıklarını belirtti. Bu işbirliğiyle daha fazla başarı hikâyesi yazılacağının altını çizen Aksu, "Sporcularımızın azim ve kararlılıkla elde edeceği başarılara yeni kapılar açacağına ve birlikte daha büyük hedeflere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır"
ifadelerini kullandı.
BERTUĞ'UN YENİ ADRESİ NORWICH
TRANSFER
döneminde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Rennes'de oynayan Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu. Fransız ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan 22 yaşındaki genç santrfor, bonservisiyle birlikte Championship ekiplerinden Norwich City'nin yolunu tuttu.
Sağlık kontrolünden geçen milli oyuncu, yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. Geçen sezon Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro'ya Rennes'e giden Bertuğ Yıldırım'ın piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.