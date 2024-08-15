Haber hattı

Paris 2024'te 8 madalyanın 3'ünü kazandığı boks branşı olimpiyatlarda artık yok.Türkiye'nin en başarılı olduğu branşın organizasyondan kaldırılması şok etkisi yaratırken IOC, talep edilen standartlara uyulması halinde yeniden olimpiyat takvimine dahil edileceğini açıkladı. Boksun olup olmayacağına dair nihai karar 2025 yılında verilecek. Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit,diye tepki gösterdi.ülke Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Ludogorets'i deplasmanda 7-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalırken teknik direktör52 yaşındaki çalıştırıcı, 17 yıldır takımının başarısında kilit rol oynuyor. Kurbanov, Azerbaycan Ligi'nde son 11 senede 10 kez rakiplerini geçerek takımını şampiyonluğa ulaştırırken,Bu zamana kadar 1 defa Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaran Karabağ,, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasıyla TMPK'nin 2024-25 dönemi ana sponsoru oldu. LC Waikiki Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreninde konuşan TMPK Başkanı Murat Aksu, paralimpik sporcuların hayallerine ulaşma yolculuğunda yanlarında yer aldıklarını belirtti. Bu işbirliğiyle daha fazla başarı hikâyesi yazılacağının altını çizen Aksu,ifadelerini kullandı.döneminde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Rennes'de oynayan Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu. Fransız ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayanSağlık kontrolünden geçen milli oyuncu, yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. Geçen sezon Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro'ya Rennes'e giden