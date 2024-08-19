Haber hattı

TFF'den Diyarbakır'a çıkarma
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ürkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF seçim sürecinde "Kazanırsam ilk Amedspor maçına gideceğim" demişti. Başkan ve TFF yöneticileri, bugün oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor karşılaşması öncesinde dün Diyarbakır'a gitti.
Heyet, Sur ilçesinde bulunan Ulucami, Dört Ayaklı Minare ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi gibi kentin önemli tarihi ve turistik noktalarını gezdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan TFF Başkanı, vatandaşların özçekim tekliflerini geri çevirmeyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından da Amedspor'un gala yemeğine katıldı.
Doping nedeniyle satılık!
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ransız yıldız Paul Pogba, doping yaptığı gerekçesiyle aldığı 4 yıllık futbol yasağının ardından maddi zararı karşılamak için malikanesini 4.7 milyon Euro'ya (174 milyon TL)
satışa çıkardı. Geçen şubat ayında testten geçemeyen deneyimli futbolcu, İngiltere'de bulunan 7 bin 400 metrekarelik evini satıyor.
Evinde açık planlı bir oturma alanı, peyzajlı bahçeler, oyun odası, spor salonu ve kapalı bir futbol sahası
bulunuyor. Juventus'ta forma giyen 31 yaşındaki orta sahanın men cezasının ardından kazancı yıllık 6.8 milyon Sterlin'den bin 700 Sterlin'e gerilemişti.
Şampiyonlar yurda döndü
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ulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden kaptan Beren Yeşilırmak, "Tam bir takımdık, bu sonucu bekliyorduk. En iyi pasör çaprazı ödülünü aldığım için de çok mutluyum. Bunun için 12 yaşımdan beri hayallerim vardı.
A Milli Takım'da yer almayı çok istiyorum. İnşallah oynayacağım" şeklinde konuştu.
Gençler Avrupa ikincisi
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lkemizi Avrupa'da temsil eden sporcular, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bulgaristan'da düzenlenen U15 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan milli pentatletlerimiz Zeynep Ay ve Elif Duman
'dan oluşan kadın bayrak takımı ile Mehmet Doruk Özkan ve Berker Deveci
'li erkek bayrak takımı Avrupa 2.'si oldu. Tulya Kesebir ve Bora Soydan
'dan oluşan mix bayrak ekibi de gümüş madalyaya uzandı.