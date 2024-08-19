Haber hattı

ürkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF seçim sürecinde "Kazanırsam ilk Amedspor maçına gideceğim" demişti. Başkan ve TFF yöneticileri,Heyet, Sur ilçesinde bulunan Ulucami, Dört Ayaklı Minare ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi gibi kentin önemli tarihi ve turistik noktalarını gezdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan TFF Başkanı, vatandaşların özçekim tekliflerini geri çevirmeyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından da Amedspor'un gala yemeğine katıldı.ransız yıldız Paul Pogba, doping yaptığı gerekçesiyle aldığı 4 yıllık futbol yasağının ardından maddi zararı karşılamak için malikanesinisatışa çıkardı. Geçen şubat ayında testten geçemeyen deneyimli futbolcu,Evindebulunuyor. Juventus'ta forma giyen 31 yaşındaki orta sahanın men cezasının ardından kazancıulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı yenerek şampiyonluğa ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden kaptan Beren Yeşilırmak,A Milli Takım'da yer almayı çok istiyorum. İnşallah oynayacağım" şeklinde konuştu.lkemizi Avrupa'da temsil eden sporcular, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bulgaristan'da düzenlenen U15 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan'dan oluşan kadın bayrak takımı ile'li erkek bayrak takımı Avrupa 2.'si oldu.'dan oluşan mix bayrak ekibi de gümüş madalyaya uzandı.