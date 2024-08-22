Berker Göker, Manş’ı yüzerek geçen 19. Türk oldu

Yüzme sporuna küçük yaşlarda başlayan ve uluslararası açık su yarışlarında dereceler elde eden Göker, bu kez İngiltere ile Fransa arasındaki Manş'ı geçti. Dover'den yerel saatte 06.50'de suya giren Göker'e, 7 okyanus yüzen Bengisu Avcı eşlik etti.

Uluslararası kurallar gereği tekneye dokunması, termal koruyucu ve yüzmeyi kolaylaştıran mayo giymesi yasak olan 31 yaşındaki Göker, yüksek gel-git değişimi, akıntı ve dalgalarla mücadele edip 50 kilometre yüzerek Fransa Cap Gris Nez de karaya çıktı.

Başlangıçta çok heyecanlandığını ifade eden Göker, zaman ilerledikçe yorgunluğun olacağının bilinciyle yüzdüğünü ancak mücadeleden yılmadığını söyledi.

Antrenörü Bengisu Avcı'nın, sosyal medyadan gönderilen mesajları yüzerken kendisine okumasıyla motive olduğunu ifade eden Göker, "Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Beni küçük yaşlardan itibaren yüzme konusunda destekleyen başta ailem ve sevenlerime, iki yıldır bana büyük emek veren antrenörüm Bengisu Avcı'ya çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır hem maddi hem de manevi olarak kendimi bu yüzüşe hazırlamıştım. Gururluyum." şeklinde konuştu.

Enerji mühendisi Göker, hobi olarak yüzdüğünü sözlerine ekledi.

Göker'in antrenörü Bengisu Avcı da, "Berker, tarihe adını yazdırdı. Çok sevinçliyiz. İngiltere-Fransa arasındaki parkur kuş uçuşu 34 kilometre ancak, denizdeki gel-git ve dalgalar gibi olumsuz koşullar nedeniyle yüzücüler daha uzun mesafe yüzmek zorunda kalıyorlar. Berker 50 kilometrede kıyıya ulaştı. İki yıl boyunca büyük gün için antrenman yaptık. Berker Göker, çok emek verdi, çok çalıştı. Biz de profesyonel olarak her anını yaşadık. Türk sporcusu ve antrenörü olarak duygularımız tarifsiz." dedi.