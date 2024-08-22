Trendyol, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, TMPK ile işbirliğinin yanı sıra 28 Ağustos-8 Eylül arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı da resmi "E-Ticaret Hizmetleri Partneri" olarak destekleyecek.

Trendyol, spora olan desteğini, gerçekleştirilen işbirlikleriyle genişletirken, paralimpik sporlara dair farkındalığı artırmayı, TMPK'nın sporculara verdiği desteğe katkı sağlamayı ve dünya arenasında Türk paralimpik sporcularının yanında yer almayı amaçlıyor.

Şirket, paralimpik sporcular Alican Özcan, Ebru Acer, Sibel Çam, İbrahim Bölükbaşı ve Sevilay Öztürk'e destek olacak.

Türk sporuna verdiği destek kapsamında 2021'den bu yana Futbol Milli Takımları'nın resmi sponsorluğunu üstlenen şirket, Süper Lig ve 1. Lig'in de isim sponsoru olup 2022'den bu yana Türkiye Voleybol Milli Takımları'nın ana sponsorluğunu sürdürüyor.

"TÜRK SPORCULARININ YANLARINDA YER ALMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Türkiye'yi, büyük spor organizasyonlarında temsil eden şirket, UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tek Türk partneri oldu.

2021'den bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de (TMOK) resmi sponsoru olan şirket, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi "E-Ticaret Hizmetleri Partneri" olmuş ve Türkiye'yi Paris 2024'te temsil etmişti.

Şirket, IOC'nin gerçekleştireceği tüm organizasyonlarda olmak üzere, 2026 Milano Kış Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nın da destekçileri arasında yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, sporun bireylere ilham veren, dünyayı birleştiren evrensel bir değer olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, sporun Türkiye'deki gelişimine ve küresel başarılarına katkı sağlamayı önemsediklerini aktardı.

Sporcuların kendileri için çok değerli olduğuna dikkati çeken Çetin, şu açıklamalarda bulundu:

"Gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri kapsamında uluslararası arenada verdikleri üst düzey mücadelede Türk sporcularının yanlarında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Paris Olimpiyat Oyunları'nın tek Türk partneri olarak sporun kapsayıcılığının tüm engelleri aştığına dair inancımızla beraber hem Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın resmi 'E-Ticaret Hizmetleri Partneri' olduk. Her sene yeni başarılara imza atan Türkiye Milli Paralimpik Takımımız ile birlikte Paralimpik Oyunlarda da Türk bayrağını gururla dalgalandıracağız."