Annesinden utanan ülkesinden utanır

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan milli gururumuz Yusuf Dikeç, annesi ile olduğu bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. 51 yaşındaki atıcı, annesinin başörtülü olmasına tepki gösterenlere karşı sessizliğini bozdu. Sabah. com.tr
'ye konuşan Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin.
Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez"
ifadelerini kullandı. Annesi ile olan fotoğrafına gelen, 'Avrupa'ya rezil olduk' ifadesini için "Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler"
dedi ve şöyle devam etti: "Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız"
yorumunu yaptı.