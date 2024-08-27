Annesinden utanan ülkesinden utanır

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan milli gururumuz Yusuf Dikeç, annesi ile olduğu bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. 51 yaşındaki atıcı, annesinin başörtülü olmasına tepki gösterenlere karşı sessizliğini bozdu.'ye konuşan Dikeç,Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır.ifadelerini kullandı. Annesi ile olan fotoğrafına gelen, 'Avrupa'ya rezil olduk' ifadesini için "Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor.dedi ve şöyle devam etti: "Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var.yorumunu yaptı.