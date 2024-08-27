Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar (51), sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke,Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Türkiye Motosikletliler Platform Başkanı Zafer Fatih Özsoy, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve spor dünyasının tanınan simaları, yakınları ve sevenleri katıldı. Uçar, evli ve 3 çocuk babasıydı.