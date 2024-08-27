Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar (51), sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ'ın önemli kanaat önderlerinden Timurtaş Uçar'ın oğlu olan Bekir Yunus Uçar'ın, cenaze namazı dün Fatih Camii'nde kılındı.
Cenazenin başında taziyeleri eşi Kamile Uçar, kardeşi Yusuf Uçar ile oğlu Burak Uçar kabul etti.
Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke,
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Türkiye Motosikletliler Platform Başkanı Zafer Fatih Özsoy, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve spor dünyasının tanınan simaları, yakınları ve sevenleri katıldı. Uçar, evli ve 3 çocuk babasıydı. Uçar'ın naaşı, Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında babası vaiz hoca Timurtaş Uçar'ın kabrinin bulunduğu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.