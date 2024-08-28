Yusuf Dikeç’ten gençlere tavsiye

Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde başladı. Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu. Paris'teki elleri cebinde, ekipmansız verdiği ikonik pozla fenomen olan Dikeç, 7 yıl tesis amirliği yaptığı poligona adının verilmesinden mutluluk duyduğunu vurgularken, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Dikeç, "Yeter ki kalplerinden anne, gönüllerinden ülke sevgisini eksik etmesinler" dedi.