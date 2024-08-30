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Giriş Tarihi: 30.8.2024 13:35

GALATASARAY HABERLERİ: Derrick Köhn, Werder Bremen'de

Galatasaray, 25 yaşındaki sol beki Derrick KöhnWerder Bremen' kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Derrick Köhn, Werder Bremen’de

Galatasaray'da performansı eleştirilen Derrick Köhn, Almanya'ya geri döndü. Werder Bremen, Derrick Köhn'ün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki sol bek de Almanya'ya geri dönmeye ikna oldu.

25 yaşındaki sol bek cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek için Bremen'e gitti. Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı. Galatasaray'ın 3,3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Derrick Köhn, Werder Bremen'de
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