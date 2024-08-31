Çaykur Rizespor 0 - Kasımpaşa: 1

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Kasımpaşa'ya rakibi Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın tek golünü Ben Ouanes kaydetti.
6'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta Winck'in pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Fall'ın arka direkte gönderdiği topa ayak içi vuran Ben Ouanes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
10'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, havadan penaltı noktasına gönderdiği topa kafa ile vuran Minchev'in şutunda top Mosci'nin önünde kaldı. Mosci'nin ayağıyla ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
30'uncu dakikada Minchev'in ceza sahasına havadan gönderdiği topa penaltı noktasında Ali Sowe'un kafa vuruşunu kaleci Gianniotis kornere çeldi.
35'inci dakikada Kasımpaşa'da savunmanın hatası sonrası ceza sahasında topla buluşan Akintola'nın şutu, kaleciden sekerek kale sahasında Ali Sowe'un önünde kaldı. Ali Sowe'un ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
41'inci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rodrigues'in şutunu kaleci Gökhan dışarı çeldi.
İlk Yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
72'nci dakikada konuk ekip Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Ben Ouanes'in şutunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
81'inci dakikada sol kanattan Akintola'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte gelişine vuran Zeqiri'nin şutu dışarı çıktı.
90+7'nci dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Taha'nın ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafa vuran Ali Sowe'un şutunu kaleci çeldi. Oyun alanına geri gelen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmadan konuk takım Kasımpaşa 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)