Çaykur Rizespor 0 - Kasımpaşa: 1

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Kasımpaşa'ya rakibi Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın tek golünü Ben Ouanes kaydetti.

6'ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta Winck'in pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Fall'ın arka direkte gönderdiği topa ayak içi vuran Ben Ouanes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.