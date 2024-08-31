Mahkemeyi kazandı adını finale yazdırdı

Atletizmde, 100 ve 400 metrede rekorlar kararak dünya şampiyonu olan paralimpik sporcumuz Serkan Yıldırım hakkında haziran ayından bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPCA) ile devam eden sınıflandırma problemi çözüldü. Dünya Para Atletizm Federasyonu (WPA), başlattığı süreç ile Yıldırım'ın onaylanmış sınıflandırması,şeklinde değiştirilirken Paris Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacağı bildirilmişti. Türkiye MilliSporcunun haklılığı mahkeme tarafından önceki akşam TSİ 20.38'de onaylandı. Bunun üzerin dün piste çıkan Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 sınıfında serisinde birinci olarak finale yükseldi.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı. Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcular, 3. oldu. Para masa tenisinde Rio 2016 ve Tokyo 2020'de bireyselde iki kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Rio'da takımlarda bronz elde etmişti.Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke ile Brezilyalı rakibi Nathan Torquato'nun karşılaştığı yarı final maçında duygu dolu anlar yaşandı.milli sporcumuz finale çıktı. Son bölümlerde Brezilyalı sporcu sakatlanınca gözyaşlarıyla kendisini yere bıraktı. Mahmut Bozteke, Torquato'nun yanına gidip rakibini teselli etti. Bu fair-play örneği seyirciler tarafından alkış alırkenFatih Çelik ve Gamze Gürdal ise gümüş madalya aldı.