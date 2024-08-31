Mahkemeyi kazandı adını finale yazdırdı

Atletizmde, 100 ve 400 metrede rekorlar kararak dünya şampiyonu olan paralimpik sporcumuz Serkan Yıldırım hakkında haziran ayından bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPCA) ile devam eden sınıflandırma problemi çözüldü. Dünya Para Atletizm Federasyonu (WPA), başlattığı süreç ile Yıldırım'ın onaylanmış sınıflandırması, "İnceleniyor'
şeklinde değiştirilirken Paris Paralimpik Oyunları'nda yarışamayacağı bildirilmişti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, yaptığı itiraz sonuçsuz kalınca Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde dava açtı.
Sporcunun haklılığı mahkeme tarafından önceki akşam TSİ 20.38'de onaylandı. Bunun üzerin dün piste çıkan Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 sınıfında serisinde birinci olarak finale yükseldi. 100 metre T12 kategorisinde madalya yarışı TSİ 22.08'de koşulacak.
MASA TENİSİNDE BRONZ MADALYA GELDİ ÖZTÜRK TARİH YAZDI
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı. Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcular, 3. oldu. Para masa tenisinde Rio 2016 ve Tokyo 2020'de bireyselde iki kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Rio'da takımlarda bronz elde etmişti. Milli sporcumuz, toplamda dördüncü paralimpik madalyasını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.
ALTIN KALPLİ BOZTEKE GÖNÜLLERİ DE FETHETTİ
Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke ile Brezilyalı rakibi Nathan Torquato'nun karşılaştığı yarı final maçında duygu dolu anlar yaşandı. K44 63 kiloda 6-2 geriye düşmesine rağmen maçı 10-6 kazanan
milli sporcumuz finale çıktı. Son bölümlerde Brezilyalı sporcu sakatlanınca gözyaşlarıyla kendisini yere bıraktı. Mahmut Bozteke, Torquato'nun yanına gidip rakibini teselli etti. Bu fair-play örneği seyirciler tarafından alkış alırken Bozteke finalde ise Moğolistan'dan Ganbat'ı 9-7 yenerek altın madalya kazandı.
Fatih Çelik ve Gamze Gürdal ise gümüş madalya aldı.