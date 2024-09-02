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Giriş Tarihi: 2.9.2024

Kıtalararası tek triatlon İstanbul’da nefes kesti

ÇAĞDAŞ HALICI
Kıtalararası tek triatlon İstanbul’da nefes kesti
Kıtalararası tek triatlon yarışması Oral-B Challenge İstanbul, büyük heyecana sahne oldu. Beykoz ilçesinde gerçekleştirilen yarışma, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç ve Oral-B'nin marka yüzü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in Kanlıca'da, Dikeç'in ünlü pozuyla verdiği startla başladı. Zorlu parkurda önce İstanbul Boğazı'nda yüzen sporcular, ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de geçerek 40 kilometre pedal çevirdi ve son olarak Küçüksu-Çubuklu arasında 10 kilometre koştu. 680 triatletin katıldığı mücadelenin ardından kadınlar genel klasmanda Ece Calp, 2.17.20'lik derecesiyle birinci oldu. Erkekler genel klasmanda ise Behzad Nobaripur, 2.00.48'lik zamanlamasıyla zirvede yer aldı.
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Kıtalararası tek triatlon İstanbul’da nefes kesti
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