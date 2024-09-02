Kıtalararası tek triatlon İstanbul’da nefes kesti

Kıtalararası tek triatlon yarışması Oral-B Challenge İstanbul, büyük heyecana sahne oldu. Beykoz ilçesinde gerçekleştirilen yarışma, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıranZorlu parkurda önce İstanbul Boğazı'nda yüzen sporcular, ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de geçerek 40 kilometre pedal çevirdi ve son olarak Küçüksu-Çubuklu arasında 10 kilometre koştu.