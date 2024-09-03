Beni sıfırdan zirveye çıkardılar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarakmilli okçu Öznur Cüre Girdi, başarısının en büyük mimarının kulübü Okçular Vakfı olduğunu söyledi. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Paris 2024'te Paralimpik Oyunları zaferi yaşayan, Türkiye'ye bu branşta ikinci altın madalyayı getiren Öznur, yaşadıklarını şöyle anlattı:Çok fazla tökezlediğim ve hayal kırıklığına uğradım anlar oldu ama asla vazgeçmedim. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarımdan sonra paralimpik oyunları şampiyonluğunu çok istemiştim.Sıralama atışlarında dünya rekoru kırdım, sonunda da paralimpik oyunları şampiyonu oldum.