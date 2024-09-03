Beni sıfırdan zirveye çıkardılar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak tarihi bir başarı elde eden
milli okçu Öznur Cüre Girdi, başarısının en büyük mimarının kulübü Okçular Vakfı olduğunu söyledi. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Paris 2024'te Paralimpik Oyunları zaferi yaşayan, Türkiye'ye bu branşta ikinci altın madalyayı getiren Öznur, yaşadıklarını şöyle anlattı: "2014'te trafik kazası geçirmeden önce tekvandocuydum. Kazadan sonra para okçuluğa geçtim. Okçular Vakfı benim hayatımın dönüm noktası. Oraya gittiğimde sıfır noktasındaydım. Bu başarıda en büyük katkılardan biri de kulübümündür.
Çok fazla tökezlediğim ve hayal kırıklığına uğradım anlar oldu ama asla vazgeçmedim. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarımdan sonra paralimpik oyunları şampiyonluğunu çok istemiştim. Bu 3 büyük ünvana sahip olmak benim en büyük hayalimdi ve gerçekleştirdim. Bütün ekip olarak çok çalıştık.
Sıralama atışlarında dünya rekoru kırdım, sonunda da paralimpik oyunları şampiyonu oldum. Hayalim kesinlikle buydu ve gerçekleşti."