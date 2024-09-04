Atletizmin önderi!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli atlet Aysel Önder, gümüş madalya kazandı. Önceki gün elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kıran 19 yaşındaki sporcu, dün de finale çıktı. Stade de France'ta atletizm müsabakalarında 400 metre T20 sınıfındaki final koşusunu Aysel, 55.23'lük derecesiyle ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Altın ise 55.16'lık zamanlamasıyla Ukraya'dan Yulia Shuliar'a gitti. Para masa tesinde erkekler S5 sınıfında da Ali Öztürk, yarı final maçında Norveçli rakibi Tommy Urhaug'a yenilerek bronz madalyada kaldı. Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu olan Golbol Kadın Milli Takımımız, çeyrek finalde Güney Kore'yi 6-3 mağlup etti. Türkiye, yarı finalde bugün TSİ 20.45'te Brezilya ile karşılaşacak.