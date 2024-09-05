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Giriş Tarihi: 5.9.2024 15:33

Fenerbahçe’den Busenaz Sürmeneli ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzon'da otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın (46) tokatlı saldırısına uğrayan milli boksör Busenaz Sürmenli ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

DHA
Fenerbahçe’den Busenaz Sürmeneli ile ilgili açıklama

Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı yol verme tartışmasında önüne kıran bir trafik magandası tarafından darp edilmiş ve hakarete uğramıştır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe’den Busenaz Sürmeneli ile ilgili açıklama
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