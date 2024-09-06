Altın kızlardan tarihi üçleme

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı. South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, ünvanını korumak için İsrail karşısına çıktı. İlk yarıyı 7-2 önde tamamlayan Türkiye, maçı da 8-3 alarak altın madalyanın sahibi olup göğsümüzü bir kere daha kabarttı.Ay-Yıldızlı ekibimiz, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.Milli takıma altın madalyayı getiren başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın bulunuyor. Ay-Yıldızlılar, altın madalyalarını alırken büyük gurur yaşadılar.Para okçuluk branşında Sadık Savaş- Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya elde eden. Masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında Ebru Acer bronz alırken, para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Uudocumuz Ecem Taşın Çavdar da kadınlar J1 48 kiloda bronz madalya getirdi. Para judoda ise kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, üçüncü sırayı aldı. Türkiye, oyunların bitmesine daha 3 gün kala 19 madalyaya ulaştı ve Tokyo 2020'deki madalya sayısını (15) geçti.