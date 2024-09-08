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Giriş Tarihi: 9.9.2024 00:59

ABD Açık'ta tek erkekler finalini Sinner kazandı

2024 ABD Açık Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 12 numaralı seribaşı Taylor Fritz'i 3-0 yenen dünya 1 numarası Jannik Sinner kazandı.

AA
ABD Açık’ta tek erkekler finalini Sinner kazandı

Kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka'nın zafere ulaştığı sezonun son büyük turnuvasında erkekler şampiyonu da belli oldu.

New York kentinde düzenlenen organizasyonun erkekler şampiyonunu belirleyecek maçta, kariyerlerinde ilk kez ABD Açık'ta finale çıkan Sinner ile Fritz karşılaştı.

İtalyan Sinner, seyircisi önünde oynayan Fritz'i 2 saat 16 dakika sonunda 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

2024 Avustralya Açık'tan sonra kariyerindeki 2. grand slam şampiyonluğuna uzanan 23 yaşındaki İtalyan raket, bu sezon 6'ncı, kariyerindeki 16'ncı tekler şampiyonluğunu elde etti.

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ABD Açık'ta tek erkekler finalini Sinner kazandı
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