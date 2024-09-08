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Giriş Tarihi: 8.9.2024 09:39

Kazakistan’da dev şölen: 5. Dünya Göçebe Oyunları başlıyor

5. Dünya Göçebe Oyunları, Astana’da görkemli bir açılışa sahne olacak. Oyunların 5’incisi, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla geleneksel sporcunun katılımıyla ilk kez bir başkentte yapılacak olmasıyla öne çıkıyor.

SPOR SERVİSİ
Kazakistan’da dev şölen: 5. Dünya Göçebe Oyunları başlıyor

'Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları' olarak 2 yılda bir düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5.'si bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla geleneksel sporcunun katılımıyla ilk kez bir başkentte yapılacak olmasıyla öne çıkıyor.

Ulu Dala Dübiri (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla düzenlenecek törene 10'dan fazla ülkenin devlet başkanı da katılacak. Açılışta Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen sporculara hitap etmesi planlanıyor. Başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Turnuva için toplam 7 tesis hazırlandı. Göçebe yaşam tarzında tasarlanan 10 hektarlık alanda büyük "Etno köy" inşa edildi.

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Kazakistan’da dev şölen: 5. Dünya Göçebe Oyunları başlıyor
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