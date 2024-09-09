Türkiye’nin gururları!

28 Ağustos'ta başlayan Paris 2024 Paralimpik Oyunları,10 farklı branşta 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz kazanılırken toplamda 28 madalyayla rekor kırıldı. Türkiye en çok madalyaya ulaştığı Paralimpik Oyunları'na imza atıp,Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya kazanılmıştı.Kadın Milli Takımı, finalde İsrail'i 8-3 gibi farklı mağlup ederek üst üste 3. kez şampiyon olurkenyüzmeci Umut Ünlü,veiki şampiyonlukla damga vurdu.yaydaK44 63 kiloda para tekvandocuve 90+ kilo J2'de de para judocuşampiyon oldu.tekvandodaveile para halterdegümüş madalya aldı.atletizmdeve cirit atmadapara masa tenisinde isemücadelelerini ikincilikle bitirdi.Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu. Tokyo 2020'de bu sıralamada 25'inci sırayı elde eden Ay-Yıldızlılar, toplam 28 madalyayla en başarılı ülkeler arasında yer aldı. Birinci sırada ise Çin vardı. 94 altın, 76 gümüş ve 50 madalyayla toplamda 220'yi bulan Çin, zirveyi kimseye bırakmadı.