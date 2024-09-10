Rekor üstüne rekor

Fransa'nın başkenti Paris'te geçtiğimiz pazar günü sona eren 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, tarihinin en iyi organizasyonuna imza attı.Rio 2016'da 3 olan altın madalya sayısını 2'ye katlayarak Paris 2024'te rekor kıran Ay-Yıldızlılar, Tokyo 2020'de rekor olan 15 toplam madalya sayısını ise Paris'te yaklaşık 2 katına çıkararak 28 madalyaya ulaşıp, yine bir rekora imza attı.oyunlarına tarihinde 8. kez katılan Türkiye, Paris 2024'te toplam madalya sayısına yakın bir başarı elde etti. Barselona 1992'de paralimpik oyunlar macerası başlayan Ay-Yıldızlılar, Paris 2024'e kadar toplam 38 madalya kazandı. Paris'te 28 madalya alarak, daha önceki toplam madalyaya yaklaşan Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 66'ya yükseltti. Bu turnuvadan önce 8 altın madalyası bulunan milliler, 2024'te 6 altın madalya birden almayı başardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkeye tarihi başarı kazandıran tüm milli sporcuları tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris 2024, sadece zaferlerin değil, emeğin ve inancın taçlandığı yer oldu. Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkemize tarihi bir başarı kazandıran tüm milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında milli sporcuların bulunduğu görsel ile Türk bayrağı da yer aldı.