TRABZONSPOR HABERLERİ: Orban, Fırtına için hazır ama Lyon zorluyor

Transferde artık son günlere girilirken Trabzonspor'da çalışmalar hızlanmış durumda. Takımın başına Şenol Güneş'i getirerek yeni bir sayfa açan Bordo-Mavili yönetim, golcü takviyesinde öncelikleri arasında yer alan Gift Orban için Lyon ile pazarlıklarına devam ediyor.

Yeterince forma şansı bulamadığından ayrılmak isteyen ve Trabzon'a gelmeye hazır olan Nijeryalı forvet, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Ancak Lyon yönetimi, bordo-mavililere transferde zorluk çıkartıyor. Fransız kulübüne ilk önce direkt kiralama, ardından da satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri içeren iki farklı öneri sunan bordo-mavililer, olumlu yanıt almayı başaramadı.

YÖNETİM SONUNA KADAR BIRAKMAYACAK

Oyuncuyla anlaşan ve bu nedenle transferden vazgeçmeyen Fırtına'nın, transfer sezonunun bitimine az bir süre kala son bir teklif daha ileteceği öğrenildi. Yunan ekibi AEK'nın da gündeminde olan 22 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği kaydedildi. Takımdaki eksiklerin bir an önce tamamlanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının, gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

31 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Bu sezon Lyon'da sadece bir maçta 31 dakika görev yapmasına rağmen 2 gol kaydetmeyi başaran Gift Orban, daha çok forma şansı bularak kendini gösterebileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor.