Dünya şampiyonu Selçuk Çebi: Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığımı ilan ediyorum

Üç yılda bir gerçekleşen, spor federasyonları başkanlık seçimlerine az bir süre kala 3 kez dünya şampiyonu olan eski milli grekoromen güreşçi Selçuk Çebi, 9 Kasım'da gerçekleşecek olan Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Daha önce yarıştığı uluslararası turnuvalarda çok sayıda altın madalyası bulunan Çebi, "Beden eğitimi öğretmenliği ile başladığım çalışma hayatımda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kontrolörlüğü, Spor Müşavirliği, Spor Eğitimi Daire Başkanlığı görevlerini yürüttüm. Şu anda Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı görevini aktif bir şekilde icra etmekteyim. Bahsettiğim görevlerin yanı sıra çeşitli kurul ve komisyon üyeliklerinde bulunarak öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bu geniş deneyim yelpazesi, sporun tüm yönleri hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirmeme ve bu bilgileri güreş sporunun hizmetine sunmama olanak tanıdı. Akademik anlamda, 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldum. Ardından Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Bu eğitimler, içinde yaşadığım toplumun dinamiklerine, mozaiğine, idari yapısına farklı bir gözle bakmama imkan tanıdı. Gerek sporculuk hayatımdaki deneyimlerim, gerekse eğitim ve idari görevlerimde elde ettiğim tecrübeler, bazı değerlerin içinde olgunlaşma ve bu değerler odağında pişmeme vesile oldu. Bu nedenle, değer katmaya ve yeni değerler üretmeye talibim" diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIM'

12 yaşında başladığı kariyerinde, 3 dünya şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Çebi, "'Neden buradayım?' sorusunun cevabını önce kendime, sonra sizlere vermeye hazır olarak, içimdeki spor aşkını, sizlerden aldığım güçle daha büyük bir meşale olarak taşıma idealini giyinmiş bir şekilde karşınıza geldim. Bayrağımızı dalgalandırdım ve İstiklal Marşımızı gururla tüm dünyaya dinlettim. İçimde, yüreğini milli ve manevi değerlerine adayan ve güreşi sadece bir mücadele olarak görmeyip kendi kültürüyle yoğuran bir yaşam tutkusu var" ifadelerinde bulundu.

Çebi, başkan olması durumunda hayata geçireceği proje maddelerini ise şu şekilde açıkladı:

"Federasyonun yeni teşkilat yapısını ve kurumsallığını oluşturmak; yeni lig yapısını oluşturmak; alt yaş gruplarında (SEM'lerin katılımının zorunlu olduğu) bölgesel gelişim ligleri düzenlemek; lig ve şampiyonalara ödül sistemi kurmak; mevcut kulüpleri ayni ve nakdi olarak desteklemek; kulüp sayısını artırmak için girişimlerde bulunmak; sponsorluk gelirlerini artırmak; tüm yaş grupları milli takımlardaki sağlık ve performans ekibini güçlendirmek; milli takım kamp ve seçme kriterlerini netleştirmek; Güreş Vakfı ve Güreş Dernekleri ile birlikte ulusal ve uluslararası projeler yürütmek; 4 yıllık olimpiyat takvimini yayımlayarak, 2025-2028 Lig ve Şampiyona Faaliyet Programını önceden hazır hale getirmek; Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzla işbirlikleri yürütmek; her yıl sonunda 'Güreşin Enleri'nin ödüllendirildiği gala gecesi düzenlemek; içerisinde idari binası, spor salonları, güreş müzesi ve konaklama hizmetinin de yer alacağı müstakil bir tesis kazandırmak; UWW ile işbirliğini kuvvetlendirmek; aralık ayı içerisinde planlanan çalıştayı yapmak."

'BİZ BİR AİLEYİZ

Çebi, uzun yıllar sonra Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı için çoklu aday çıkartılması ve camiadaki adaylara bağlı olarak yaşanan ayrımcı tavır iddialarını ise şu şekilde cevapladı:

"Bir seçim arifesi vardır, bu seçim arefesinde tüm federasyonlarımız da olduğu gibi çoklu seçimlerde, çoklu adaylarda illa ki gerginlikler olabilir. Dışarıdan görünüş başkadır, içerdeki birlik beraber başkadır. Her bir aday birbirinden değerli, kıymetli arkadaşlarımızdır. Şu anda Tevfik kardeşimiz adaylığı resmi olarak açıkladı. Onun haricindeki herkes aday olabilir. Kendi açımdan baktığımda biz güreş ailesi olarak hem büyük bir aileyiz hem güçlü bir aileyiz. Hem de birbirine bağlı bir aileyiz."