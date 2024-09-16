Haber hattı

SIHIRLI TÜRK AKTÜRKOĞLU
Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu fırtınası esiyor… Milli oyuncu yeni transfer olduğu Benfica ile ilk maçına önceki gece çıkarken attığı gol ve sonrasındaki sevinci ile manşetlerde de yerini ayırdı. Benfica evinde Santa Clara'yı 4-1 yenerken Kerem Aktürkoğlu takımı 1-0 gerideyken 27. dakikada ağları bulan golü kaydetti. Performansı ile alkış alan oyuncu, gazetelerin ise en çok yer ayırdığı isim oldu. "Sihirli Türk, Türk Hava Yolları" yorumları yapıldı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise "Agresif kanat oyuncularını severim. Rafa Silva gibi özelliklere sahip. Onunla konuştum ve oynamasını istediğim rolde kendini rahat hissetti"
ifadelerini kullandı.
BURSASPOR'DAN TARAFTAR REKORU
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan efsane kulüp Bursaspor, sahasında Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 mağlup etti. Golleri İlhan Depe, Mücahit Can Akçay ve Ahmet İlhan Özek attı. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmada ise 3. Lig rekoru kırıldı. Müsabakayı tribünde 41 bin yeşil-beyazlı taraftar takip etti.
Daha önce 1 Mart 2020 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Karşıyaka maçını 28 bin 250 taraftar izlemişti.
KADIOĞLU'NA İLK MAÇTA TAM PUAN
PREMİER Lig'de yeni takımı Brighton ile ilk maçına çıkan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla göz doldurdu. Ipswich Town karşısında ikinci yarıda oyuna girip, toplam 22 dakika sahada kalan milli sol beke İngiliz taraftarlar hayran kaldı.
Ferdi 6.9 reyting ile mücadeleyi tamamlarken, İngiliz taraftarlar sosyal medya hesaplarından performansını övdü. Kısa sürede etkileyici bir oyun ortaya koyduğunu belirten futbolseverler, milli futbolcunun ilerleyen maçlarda kendini göstereceğine ve daha çok süre bulacağına inandığını söyledi. Mücadele 0-0 sona ererken başarılı oyuncu, 2 kilit pas, %79 pas isabeti ve 2 pas arası yaparak maçı tamamladı.