Haber hattı

Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu fırtınası esiyor… Milli oyuncu yeni transfer olduğu Benfica ile ilk maçına önceki gece çıkarken attığı gol ve sonrasındaki sevinci ile manşetlerde de yerini ayırdı. Benfica evinde Santa Clara'yı 4-1 yenerken Kerem Aktürkoğlu takımı 1-0 gerideyken 27. dakikada ağları bulan golü kaydetti. Performansı ile alkış alan oyuncu, gazetelerin ise en çok yer ayırdığı isim oldu. "Sihirli Türk, Türk Hava Yolları" yorumları yapıldı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage iseifadelerini kullandı.TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan efsane kulüp Bursaspor, sahasında Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 mağlup etti. Golleri İlhan Depe, Mücahit Can Akçay ve Ahmet İlhan Özek attı. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmada ise 3. Lig rekoru kırıldı.Daha önce 1 Mart 2020 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Karşıyaka maçını 28 bin 250 taraftar izlemişti.PREMİER Lig'de yeni takımı Brighton ile ilk maçına çıkan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla göz doldurdu.Ferdi 6.9 reyting ile mücadeleyi tamamlarken, İngiliz taraftarlar sosyal medya hesaplarından performansını övdü. Kısa sürede etkileyici bir oyun ortaya koyduğunu belirten futbolseverler, milli futbolcunun ilerleyen maçlarda kendini göstereceğine ve daha çok süre bulacağına inandığını söyledi.