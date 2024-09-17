Haber hattı

KUPADA KURA GÜNÜ
TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
A Spor ve atv'nin ekranlarından futbolseverlerle buluşacak turnuvanın kura çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek ve saat 14.00'te başlayacak.
TFF ve kulüp yetkilileri de katılım sağlayacak. Bölgesel Amatör Lig (BAL), TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig ekiplerinin yer aldığı 2. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip, bir üst tura yükselecek.
KEREM GİBİSİ ÇOK AZ
KEREM Aktürkoğlu'nun Benfica'da ilk maçındaki performansı sonrasında basın da bu transferin detaylarına odaklandı. Benfica Başkanı Rui Costa'nın, eski hocası Fatih Terim'i arayarak bu transferi gerçekleştirdiğine değinildi.
O Jogo gazetesi, Fatih Terim'le de bir röportaj gerçekleştirirken İmparator, Kerem için şunları söyledi: "Kerem'i kadrolarına dâhil etmelerine sevindim. O, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli.
Ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az. Açıkçası imza seremonisinde, çok sevdiğim ve üzerinde emeğimin olduğunu bildiğim iki eski öğrencimi görmek beni duygulandırdı. En kısa zamanda, Lizbon'a gelerek bir Benfica maçı izleyeceğim."
AHMET ÇAKIR'I KAYBETTİK
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği'nde 2000-2002 arasında başkan yardımcısı, 2009-2012 döneminde ise genel sekreter olarak görev yapan, 15'i futbolla ilgili ikisi de edebiyat olmak üzere 17 kitabı bulunan, Şubat 2022'de yakalandığı beyin tümörü
nedeniyle 19 Nisan 2022'de
ameliyat olan gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Çakır, vefat etti. Uzunca bir süredir tedavi gören Çakır'ın yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz.
TAHA AKGÜL RESMEN ADAY
PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından güreş kariyerini sonlandıran Taha Akgül, Ankara'da bir restoranda gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını duyurdu. Toplantıda hedefleri ve projelerinden bahseden Akgül'ün aday tanıtım toplantısına milli güreşçi Rıza Kayaalp, başpehlivan Recep Kara'nın yanı sıra güreş camiasından temsilciler katıldı.