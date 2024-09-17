Haber hattı

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğuA Spor ve atv'nin ekranlarından futbolseverlerle buluşacak turnuvanın kura çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek veTFF ve kulüp yetkilileri de katılım sağlayacak. Bölgesel Amatör Lig (BAL), TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig ekiplerinin yer aldığı 2. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip, bir üst tura yükselecek.KEREM Aktürkoğlu'nun Benfica'da ilk maçındaki performansı sonrasında basın da bu transferin detaylarına odaklandı. Benfica Başkanı Rui Costa'nın, eski hocasıO Jogo gazetesi, Fatih Terim'le de bir röportaj gerçekleştirirken İmparator, Kerem için şunları söyledi:Ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az. Açıkçası imza seremonisinde, çok sevdiğim ve üzerinde emeğimin olduğunu bildiğim iki eski öğrencimi görmek beni duygulandırdı.TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği'nde 2000-2002 arasında başkan yardımcısı, 2009-2012 döneminde ise genel sekreter olarak görev yapan, 15'i futbolla ilgili ikisi de edebiyat olmak üzere 17 kitabı bulunan, Şubat 2022'de yakalandığınedeniyleameliyat olan gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Çakır, vefat etti. Uzunca bir süredir tedavi gören Çakır'ın yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz.PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından güreş kariyerini sonlandıran Taha Akgül, Ankara'da bir restoranda gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını duyurdu. Toplantıda hedefleri ve projelerinden bahseden Akgül'ün aday tanıtım toplantısına milli güreşçi Rıza Kayaalp, başpehlivan Recep Kara'nın yanı sıra güreş camiasından temsilciler katıldı.