Haber turu

TARİHİ İMZA
TBF, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle geleceğe ışık tutacak Türkiye'nin ilk Basketbol Lisesi hayata geçti
Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı.
Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı. Basketbolla çok ilgili olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Yetenek taraması projesi çerçevesinde çocuklarımızı en az 2 branşa yönlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa'da böyle bir tesis yok"
dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin "Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren yeteneklerinin olduğu spor dallarında geliştirmeye çaba sarf ettik" derken TBF Başkanı Türkoğlu ise Türk basketbolunun geleceği adına çok önemli bir protokol gerçekleştirildiğini vurguladı.
İsrail'e tokat gibi cevap!
Rosenborg'un
Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini reddettiğini duyurdu. Norveç devlet televizyonu TV2'nin haberine göre; İsrail Premier Ligi'nde transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Maccabi Haifa, Norveç ekibi Rosenborg'a Saeter'in bonservis bedeli için 10 milyon kron teklif etti. 28 yaşındaki forvet, TV2'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle transfer teklifini geri çevirdiğini belirterek "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum"
ifadesini kullandı. İsrail kulübü 500 milyon dolar teklif etse bile, o meblağı da kabul etmeyeceğini dile getiren Saeter, "Paradan çok, değerler önemlidir. İnsan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi haliyle kabul etmem" dedi.
Özel konsept: Bu Şehir Bi' Derbi
FENERBAHÇE-GALATASARAY'IN
karşı karşıya geleceği dev derbi bugün oynanacak. Bu yılki mücadele, her iki takımın PUMA formaları giymesi ve PUMA'nın bu sezon Süper Lig için özel olarak tasarladığı ORBITA futbol topunun kullanılacak olmasıyla "PUMA Derbisi" olarak anılacak. İki takıma sundukları "Elit" hizmetin aynı olduğunu vurgulayan PUMA Türkiye & Levant Bölgesi Pazarlama Müdürü Murat Dülge, "Derbide sonuç ne olursa olsun kazanan Türk futbolu olacak"
dedi. PUMA'nın derbi için hazırladığı sosyal medya reklam filmlerinde "Bu Şehir Bi' Derbi"
konseptiyle her iki kulübün gerçek taraftarları günlük şehir hayatında görüntülendi.