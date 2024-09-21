Haber turu

TBF, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle geleceğe ışık tutacak Türkiye'nin ilk Basketbol Lisesi hayata geçtiMilli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol FederasyonuZeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı. Basketbolla çok ilgili olduğunu vurgulayan Bakan Bak,dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin "Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren yeteneklerinin olduğu spor dallarında geliştirmeye çaba sarf ettik" derken TBF Başkanı Türkoğlu iseNorveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini reddettiğini duyurdu. Norveç devlet televizyonu TV2'nin haberine göre; İsrail Premier Ligi'nde transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Maccabi Haifa, Norveç ekibi Rosenborg'a Saeter'in bonservis bedeli için 10 milyon kron teklif etti. 28 yaşındaki forvet, TV2'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle transfer teklifini geri çevirdiğini belirterekifadesini kullandı. İsrail kulübü 500 milyon dolar teklif etse bile, o meblağı da kabul etmeyeceğini dile getiren Saeter, "Paradan çok, değerler önemlidir. İnsan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi haliyle kabul etmem" dedi.karşı karşıya geleceği dev derbi bugün oynanacak. Bu yılki mücadele, her iki takımın PUMA formaları giymesi ve PUMA'nın bu sezon Süper Lig için özel olarak tasarladığı ORBITA futbol topunun kullanılacak olmasıyla "PUMA Derbisi" olarak anılacak. İki takıma sundukları "Elit" hizmetin aynı olduğunu vurgulayan PUMA Türkiye & Levant Bölgesi Pazarlama Müdürü Murat Dülge,dedi. PUMA'nın derbi için hazırladığı sosyal medya reklam filmlerindekonseptiyle her iki kulübün gerçek taraftarları günlük şehir hayatında görüntülendi.