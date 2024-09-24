Haber hattı

ECZACIBAŞI Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunu düzenlediği basın toplantısıyla açtı. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen lansmana, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, başantrenör Ferhat Akbaş ve turuncu-beyazlı oyuncular ile teknik ekip katıldı. Faruk Eczacıbaşı, yıllardır kadın voleyboluna destek verdiklerini belirterek,dedi. Başantrenör Ferhat Akbaş, bu sene daha motive olduğunu dile getirerek,derken takım kaptanı Tijana Boskovic şöyle konuştu:TRENDYOL Süper Lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Adana Demirspor'da teknik direktör Michael Valkanis ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı. Avustralyalı teknik adamın yönetiminde ligde sadece bir kez berabere kalan ve 5 mağlubiyet yaşayan Mavi Şimşekler, son sırada yer alıyor. Geçen sezonu Ajax'ta yardımcı antrenör olarak geçiren Valkanis, sezon başında Adana ekibinin başına geçmişti. 50 yaşındaki hoca, daha önce Hapoel Tel Aviv, Eupen, Melbourn City takımlarında görev almıştı.EYÜPSPOR Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş'tan kiraladıkları Tayfur Bingöl'ün siyahbeyazlı ekibe 2-1 kaybettikleri maçın son anlarında neden olduğu penaltı hakkında açıklama yaptı. Turan, "İstemediğimiz bir penaltı golüyle maalesef maçı kaybettik. Oyuncularımızın hata yapma hakkını ellerinden almıyoruz. Onlara sonuna kadar güveniyoruz. Tayfur da bunlardan biri. Aramıza katıldığından beri iyi niyetle çalışan, çok iyi mücadele eden bir kardeşimiz. Futbolun içinde böyle anlar var. Biz ona yardımcı olup hep beraber bu durumun üstesinden geleceğiz" dedi.GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Ercan Güven (69) son yolculuğuna uğurlandı. 1980'li yıllarda gazeteciliğe başlayan ve uzun süredir Milliyet Gazetesi'nde spor yazarı olan Güven için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba, Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra spor basınından da birçok kişi katıldı. Güven'in cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.Milli Basketbol Takımımızın tarihindeki ilk madalyayı kazandığı 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda pivot olarak kadroda bulunan Asım Pars hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Pars'ın Kalesija'daki evinde ölü bulunduğu bildirilirken ölüm sebebine dair herhangi bir bilgi verilmedi. 1976'da bir Bosna Hersek şehri olan Tuzla'da dünyaya gelen Asım Pars, Yugoslavya'da çıkan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelmişti. Eski basketbolcu, Galatasaray ve Tuborg Pilsener formaları altında gösterdiği başarılı performansın sonucunda Türk vatandaşı yapılmıştı.