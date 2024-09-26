Dişi aslanlar Çekya’da tarih yazdı

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Tur ikinci maçında Slavia Prag'a konuk oldu.karşılaşmaya sarıkırmızılılar; Gamze Yaman, Sare Öztürk, Demehin, Eda Karataş, Berna Yeniçeri, Bakarandze, Arzu Karabulut, Catalina Usme, Ebru Topçu, Hapsatou Malado, Andrea Staskova 11'i ile başladı. Müsabakanın 31. dakikasındaev sahibi 1-0 öne geçerken,eşitliği sağladı. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede uzatmalara gidildi.Karşılaşmada başka gol olmazken, Cimbom bu galibiyetle adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıran ilk Türk kadın futbol takımı oldu. İlk maç 2-2 bitmişti.Galatasaray, ligde ise bir mücadeleye çıkarken Çekmeköy'ü 11-0 mağlup etmeyi başarmıştı.