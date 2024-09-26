Dişi aslanlar Çekya’da tarih yazdı

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. Tur ikinci maçında Slavia Prag'a konuk oldu. A Spor'dan naklen yayınlanan
karşılaşmaya sarıkırmızılılar; Gamze Yaman, Sare Öztürk, Demehin, Eda Karataş, Berna Yeniçeri, Bakarandze, Arzu Karabulut, Catalina Usme, Ebru Topçu, Hapsatou Malado, Andrea Staskova 11'i ile başladı. Müsabakanın 31. dakikasında Eda Karataş'ın kendi kalesine attığı golle
ev sahibi 1-0 öne geçerken, Aslan 49. dakikada Arzu Karabulut ile
eşitliği sağladı. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede uzatmalara gidildi. 100. dakikada sahneye çıkan Nazlıcan Parlak, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmazken, Cimbom bu galibiyetle adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıran ilk Türk kadın futbol takımı oldu. İlk maç 2-2 bitmişti. Grup kuraları yarın çekilecek.
Galatasaray, ligde ise bir mücadeleye çıkarken Çekmeköy'ü 11-0 mağlup etmeyi başarmıştı.