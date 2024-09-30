Haber hattı

Uçan Türk Kerem
Portekiz'de Kerem
Aktürkoğlu fırtınası esiyor.
Benfica'nın, Gil
Vicente'yi 5-1 yendiği
maçta ağları yine havalandıran
milli futbolcudan manşetlerde övgüyle bahsedildi.
İşte detaylar: A BOLA:
Kerem Aktürkoğlu
yine
gol attı. 10
yıl sonra Benfica'daki
ilk
dört maçında
3 ve daha fazla
gol atan ilk
yeni transfer oldu. En son
2014'te Jonas başarmıştı. RECORD:
Kerem'in,
Jonas ritmindeki soğukkanlılığı. Uçan bir başlangıç yaptı. O JOGO:
Kerem, Benfica'da
harika formunu
sürdürüyor. GLORIOSO
1904:
Gerçekten sihir mi? Aktürkoğlu, Benfica'nın tarihi yıldızlarını yakaladı.
Antwerp derbisi yarıda kaldı
ROYAL Antwerp ile Beerschot'un "Antwerp derbisi" olaylı geçti. Ev sahibi ekip, ikinci yarının başında 4-0 üstünlük sağladı. 74'te skoru hazmedemeyen Beerschot taraftarının meşale atmasıyla takımlar soyunma odasına gönderildi. Aradan sonra yeniden başlansa da holiganlar rahat durmadı ve hakem maçı tamamlanmadan bitirdi. Derbi kaldığı dakikadan itibaren yarın oynanacak.
Amed'den farklı tarife: 4-2
TRENDYOL 1. Lig'de Amed SK, sahasında kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti. Son 4 maçta 3. galibiyetini yaşayan Ersun Yanal'ın takımına zaferi, Assombalonga (3 ve 49) ve Bruno Lourenço (39 ve 88) getirdi. Malatya'da Mehmet Güneş ile Mert Miraç'ın golleri yeterli olmadı. Diğer sonuçlar:
Sakarya-Ümraniye: 1-3, Adana-Çorum FK: 0-2, Esenler Erok-Pendik: 4-0.
Eski G.Saraylı BOEY alkolle pozu reddetti
A
lman devi Bayern Münih'in her yıl düzenlenen geleneksel Lederhosen fotoğraf çekiminde oyuncular ve teknik ekip ellerinde alkolle poz verirken diğerlerinin aksine Müslüman futbolculardan eski G.Saraylı Sacha Boey ve Kosova Milli Takımı forması giyen Arijon İbrahimovic bunu reddetti.
Fransız futbolcu Boey, duyarlı hareketi nedeniyle takdir topladı. Galatasaray'da oynadığı dönemde sık sık namaz kılıyordu.