Haber hattı

Portekiz'de KeremAktürkoğlu fırtınası esiyor.Benfica'nın, GilVicente'yi 5-1 yendiğimaçta ağları yine havalandıranmilli futbolcudanİşte detaylar:Kerem Aktürkoğluyinegol attı. 10yıl sonra Benfica'dakiilkdört maçında3 ve daha fazlagol atan ilkyeni transfer oldu. En son2014'te Jonas başarmıştı.Kerem'in,Jonas ritmindeki soğukkanlılığı.Kerem, Benfica'daharika formunusürdürüyor.Gerçekten sihir mi?ROYAL Antwerp ile Beerschot'un "Antwerp derbisi" olaylı geçti. Ev sahibi ekip, ikinci yarının başında 4-0 üstünlük sağladı. 74'te skoru hazmedemeyen Beerschot taraftarının meşale atmasıyla takımlar soyunma odasına gönderildi.TRENDYOL 1. Lig'de Amed SK, sahasında kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti. Son 4 maçta 3. galibiyetini yaşayan Ersun Yanal'ın takımına zaferi, Assombalonga (3 ve 49) ve Bruno Lourenço (39 ve 88) getirdi. Malatya'da Mehmet Güneş ile Mert Miraç'ın golleri yeterli olmadı.Sakarya-Ümraniye: 1-3, Adana-Çorum FK: 0-2, Esenler Erok-Pendik: 4-0.lman devi Bayern Münih'in her yıl düzenlenen geleneksel Lederhosen fotoğraf çekiminde oyuncular ve teknik ekip ellerinde alkolle poz verirken diğerlerinin aksineFransız futbolcu Boey, duyarlı hareketi nedeniyle takdir topladı. Galatasaray'da oynadığı dönemde sık sık namaz kılıyordu.