Haber turu

Neymar Samba için geri dönüyor
SUUDI Arabistan ekibi Al-Hilal'in oyuncusu Neymar, yaşadığı sakatlıkların ardından futbolu bırakma noktasına gelmişti. Yıldız oyuncunun Al-Hilal yönetimi ile görüştükten sonra ülkesine dönerek son kez şansını denemek istediği öğrenildi.
Brezilya medyasına göre; Santos'ta kariyer çıkışını yapan 32 yaşındaki Sambacı, eski takımına dönerek futbola başlamak istiyor. Neymar, 2023 yazında transfer olduğu Al-Hilal'de 5 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
KUPA CANAVARI GRİEZMANN'DAN VEDA
İSPANYOL ekibi Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Milli forma ile 137 maçta boy gösterip 44 gol atan 33 yaşındaki forvet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem üç renkli macera için teşekkür ederim, yakında görüşürüz.
dedi. Griezmann, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.
Ayrıca, U19'la da Avrupa Şampiyonası zaferine ulaştı.
KEREM'İN SEVİNCİ AVRUPA'DA YAYILIYOR
PORTEKIZ ekibi Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevinci Avrupa'ya yayılmaya başladı. İsviçre takımı Servette'in Lausanne'ı 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, sevincini Kerem Aktürkoğlu gibi yaşadı. Kutesa, daha sonra görüntüsünü Instagram'da paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı. Kerem Aktürkoğlu, İsviçreli orta sahaya cevap olarak "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum. Gol için tebrik ederim"
dedi.
KÖRFEZ'DE ŞUT YAĞMURU VAR ANCAK GOL YOK
TRENDYOL 1. Lig'de sezona fırtına gibi giren ve ilk 3 maçını kazanan ancak sonra düşüşe geçen Kocaelispor, sahasında Şanlıurfa'yı konuk etti. Körfez temsilcisi, 6'sı isabetli, toplam 16 şut gönderdiği karşılaşmada ağları bulamayınca 1 puana razı oldu.
Konuk takım ise sadece 1 isabetli şut çıkardı. Puanını 13 yapan Kocaelispor, ikinci sıraya yükseldi. Şanlıurfa ise 7 puana çıktı. İstanbul derbisindeki mücadelede ise Karagümrük, evinde İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
ECZACI YENI FORMA SPONSORUNU AÇIKLADI
ECZACIBAŞI Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın teknik sponsoru Decathlon oldu. İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Ali Atalık, oyuncular Tijana Boskovic, Simge Aköz, Beyza Arıcı ve Yaprak Erkek ile Decathlon Türkiye CEO'su Philippe Debray katıldı. 2+1 yıllık anlaşmaya göre maç formaları, antrenman kıyafetleri bu firma tarafından sağlanacak.
ÇAĞDAŞ HALICI