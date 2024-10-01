Haber turu

SUUDI Arabistan ekibi Al-Hilal'in oyuncusu Neymar, yaşadığı sakatlıkların ardından futbolu bırakma noktasına gelmişti.Brezilya medyasına göre; Santos'ta kariyer çıkışını yapan 32 yaşındaki Sambacı, eski takımına dönerek futbola başlamak istiyor. Neymar, 2023 yazında transfer olduğu Al-Hilal'de 5 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.İSPANYOL ekibi Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Milli forma ile 137 maçta boy gösterip 44 gol atan 33 yaşındaki forvet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,dedi. Griezmann,Ayrıca, U19'la da Avrupa Şampiyonası zaferine ulaştı.PORTEKIZ ekibi Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevinci Avrupa'ya yayılmaya başladı. İsviçre takımı Servette'in Lausanne'ı 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, sevincini Kerem Aktürkoğlu gibi yaşadı. Kutesa, daha sonra görüntüsünü Instagram'da paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı. Kerem Aktürkoğlu, İsviçreli orta sahaya cevap olarakdedi.TRENDYOL 1. Lig'de sezona fırtına gibi giren ve ilk 3 maçını kazanan ancak sonra düşüşe geçen Kocaelispor, sahasında Şanlıurfa'yı konuk etti.Konuk takım ise sadece 1 isabetli şut çıkardı. Puanını 13 yapan Kocaelispor, ikinci sıraya yükseldi. Şanlıurfa ise 7 puana çıktı.ECZACIBAŞI Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın teknik sponsoru Decathlon oldu. İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Ali Atalık, oyuncular Tijana Boskovic, Simge Aköz, Beyza Arıcı ve Yaprak Erkek ile Decathlon Türkiye CEO'su Philippe Debray katıldı.ÇAĞDAŞ HALICI