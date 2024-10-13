Caterina Bosetti: Türk voleybol altın çağında (ÖZEL RÖPORTAJ)





UZUN DÖNEMLİ BAŞARI HAYAL ETMEYİ SEVMİYORUM

- Paris 2024'te en büyük hayalim dediğin altın madalyayı aldın. Birçok başarı kazandın. Şimdi önündeki hedefler neler?

"Olimpiyat gibi bir başarıdan sonra aslında yeni bir hedef koyabilmek kolay değil. Çünkü gençliğimde orada bulunmayı hayal ederken o başarıyı yakaladım. Ama ben kişisel olarak uzun hedefler koymak ya da uzun dönemli başarı hayal etmeyi sevmiyorum. Çünkü ne zaman sezon sonuna ya da daha ileri bir hedefi koysam günden güne çalışıp kendimi geliştirmem kolay olmuyor. Bu nedenle daha kısa hedefler, günlük hedefler, günlük başarı, günlük gelişimime odaklanmak istiyorum. Bu da eminim ki sonunda bize güzel bir yolculuğu getirecektir. Başarılara giden güzel bir yolculuk olacak. Hedeften ziyade o yolculuğun önemli olduğunu düşünüyorum. "

GUİDETTİ GELMEMDE SEBEPLERDEN BİRİ

- Vakıfbank'a gelmendeki etkenler var mıdır?

"Elbette tek nedeni yok. Vakıfbank, voleybola başladığımdan beri takip ettiğim takımlardan biri. Giovanni Guidetti ile konuşmuş olmak, onun burada olması da en büyük sebeplerden biri diyebilirim. Vakıfbank'ta harika oyuncular var. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Başlangıçlar kolay olmuyor. Çok sayıda yeni oyuncu var. Alışabilmek için birlikte oynamaya ihtiyacımız var. Kazanmamız bir sonraki kazanmamızı da etkileyecektir. Hedefimiz sezon sonu kupaları kazanmak."