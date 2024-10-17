Şampiyon F.Bahçe!

Voleybolda geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Burhan Felek'te oynanan maçta sarılacivertliler, rakibini 25-23, 22-25, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.Milli voleybolcu, doğum gününde hem kupa kaldırdı hem de bu ödülü aldı.BASKETBOLDA Avrupa'da mücadele eden 7 Türk takımı da dün rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Erkeklerde BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaevinde İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 110- 70 yendi. FIBA Avrupa Kupası'nda da A Grubu'ndadeplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nden Petrolina AEK'yı 96-69'luk skorla devirdi. B Grubu'nda isesahasında yine Kıbrıs Rum Kesimi takımı Anorthosis Famagusta'yı 86-79 mağlup etti. Kadınlarda ise FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaevinde Çekya'dan Zabiny Brno'yu 88-74 yendi.C Grubu'nda İspanya'dan Casademont Zaragoza karşısında parkeden 84-64'lük zaferle ayrıldı.FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda deplasmanda Slovakya'nın Piestanske Cajky ekibini 79-63 devirdi.de J Grubu'nda Portekiz temsilcisi Uniao Sportiva'yı 84-52'lik skorla bozguna uğrattı.