Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da ikinci kez dünya şampiyonluğu için pistte

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) 2024'te Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarın İspanya'da şampiyonluk yarışına çıkıyor. Toprak, İspanya, Jerez Pisti'ndeki birinci gün yarışında ilk 3'te yer alması halinde hiçbir rakibinin sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Bu yıl BMW Rokit takımıyla yarışan ve yer aldığı neredeyse tüm yarışları domine eden milli motosikletçi, en yakın rakibiyle arasındaki 46 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa koşuyor.

28 yaşındaki milli sporcu, Fransa'da antrenmanlar sırasında geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 yarış kaçırmasına rağmen şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı sürdürüyor. Razgatlıoğlu, elde ettiği başarılarla 473 puana ulaşarak genel klasman liderliğini korudu. Razgatlıoğlu'nu 427 puanla en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega takip ediyor. Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcuları Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ise podyum için piste çıkacak.