Haber hattı

Sedat Üründül Koşusu'nun kazananı Sound of Summer
Yetiştirdiği
safkanlarla uzun seneler atçılık camiasına önemli hizmetler vermiş olan merhum Sedat Üründül, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda adına düzenlenen koşu ile bir kez daha saygıyla anıldı. Yazarımız Ömer Üründül'ün babası Sedat Üründül adına düzenlenen koşu, bu yıl 8. kez yapıldı. Yarışta 3+ yaşlı safkan İngiliz atları 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesi verdi. Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı, Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu Sound Of Summer isimli at yarışı kazanarak, kariyerinin beşinci birinciliğine ulaştı.
4 safkanın birincilik için mücadele verdiği koşuda ikinciliği Peekaboo elde ederken, Iron Sky üçüncü, Gutshot ise dördüncü oldu. Törende koşuyu kazanan atın sahibi adına Mehmet Demir'e kupasını, Ömer Üründül verdi.
Safkanın antrenörü adına Mehmet Demir'e plaketini merhumum torunu Mert Üründül verirken, jokey Akın Sözen'e ise plaketini merhum Sedat Üründül'ün torunu Emir Üründül verdi.
MUSTAFA NACAR
Lider Kocaelispor gümbür gümbür
TRENDYOL
1. Lig'de lider Kocaelispor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Körfez ekibi, zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 19'a çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.
Kocaelispor'un tek golünü 57. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan kaydetti. Taraftarı önünde 6. maçında 5. galibiyetini alan yeşil-siyahlılar, evindeki yenilmezlik ünvanını sürdürdü.
Ligdeki 3. mağlubiyetini de deplasmanda alan İstanbul ekibi ise 14 puanda kaldı. Diğer sonuçlar şöyle
: Gençlerbirliği-Amed SK: 1-1 Adanaspor-Şanlıurfa: 1-4, Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: 1-0.
VakıfBank sahasında Aras Kargo'yu geçti
VODAFONE
Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Aras Kargo'yu 3-1 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. İlk seti 27-25 ile Aras Kargo kazandı. İkinci sette Van Ryk ve Zehra Güneş üzerinden toplamda 11 sayı bulan sarı-siyahlılar, rahat bir oyun ortaya koydu ve 4 blok sayısı ürettiği seti 26 dakikada 25-16 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.
3. sete 7-1'lik üstünlükle giren VakıfBank, skor üstünlüğünü set sonuna kadar sürdürdü ve 25-8 gibi farklı bir skorla kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. ve son seti de 25-16 ile bitiren Guidetti'nin ekibi, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Kiera Van Ryk 25, Marina Markova da 21 sayıyla öne çıktı. Diğer sonuçlar:
G.Saray- Zerenspor: 3-0, Eczacıbaşı- Sarıyer Belediye: 3-0.
Kartal deplasmanda uçtu, seriye bağladı
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-72 yendi. Siyahbeyazlılar, üst üste 2. galibiyetini alırken, ev sahibi takım 3. maçından da mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ta Dustin Sleva, 20 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle karşılaşmanın yıldızı oldu.
Emanuel Terry 13 sayı, 4 ribaunt üretirken Needham ile Berk Uğurlu 11'er sayı kaydetti. Diğer sonuçlar: T.Telekom- Yalova: 82-64, Manisa Basket- Aliağa Petkim: 67-74.