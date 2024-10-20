Haber hattı

safkanlarla uzun seneler atçılık camiasına önemli hizmetler vermiş olan merhum Sedat Üründül, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda adına düzenlenen koşu ile bir kez daha saygıyla anıldı. Yazarımız Ömer Üründül'ün babası Sedat Üründül adına düzenlenen koşu, bu yıl 8. kez yapıldı. Yarışta 3+ yaşlı safkan İngiliz atları 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesi verdi.4 safkanın birincilik için mücadele verdiği koşuda ikinciliği Peekaboo elde ederken, Iron Sky üçüncü, Gutshot ise dördüncü oldu.Safkanın antrenörü adına Mehmet Demir'e plaketini merhumum torunu Mert Üründül verirken, jokey Akın Sözen'e ise plaketini merhum Sedat Üründül'ün torunu Emir Üründül verdi.MUSTAFA NACAR1. Lig'de lider Kocaelispor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.Kocaelispor'un tek golünü 57. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan kaydetti.Ligdeki 3. mağlubiyetini de deplasmanda alan İstanbul ekibi ise 14 puanda kaldı.: Gençlerbirliği-Amed SK: 1-1 Adanaspor-Şanlıurfa: 1-4, Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: 1-0.Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Aras Kargo'yu 3-1 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.3. sete 7-1'lik üstünlükle giren VakıfBank, skor üstünlüğünü set sonuna kadar sürdürdü ve 25-8 gibi farklı bir skorla kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. ve son seti de 25-16 ile bitiren Guidetti'nin ekibi, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Kiera Van Ryk 25, Marina Markova da 21 sayıyla öne çıktı.G.Saray- Zerenspor: 3-0, Eczacıbaşı- Sarıyer Belediye: 3-0.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-72 yendi. Siyahbeyazlılar, üst üste 2. galibiyetini alırken, ev sahibi takım 3. maçından da mağlup ayrıldı.Emanuel Terry 13 sayı, 4 ribaunt üretirken Needham ile Berk Uğurlu 11'er sayı kaydetti. Diğer sonuçlar: T.Telekom- Yalova: 82-64, Manisa Basket- Aliağa Petkim: 67-74.