Filede derbide kazanan Fenerbahçe

Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftası derbi heyecanına sahne oldu. Fenerbahçe Medicana, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Sarı Lacivertliler, müsabakayı 25-14, 25-20 ve 25-13'lük set skorlarıyla 3-0 kazandı. Mücadelede en skorer isim sarı-lacivertli ekipte 17 sayı üreten Melissa Vargas oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4'üncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 2'nci yenilgisini aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM FORMA GİYMEDİ

Öte yandan Siyah Beyazlı ekipte Saliha Şahin, kalça ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Gizem Güreşen, diz ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Jovana Brakocevic ise dirsek ekleminde tendon hasarı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Yener Seçkin, Topal Mehmet

FENERBAHÇE MEDICANA: Gizem Örge (L), Stysiak, Özlem Güven (L), Aslı Kalaç, Meliha Diken, Vuchkova, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Vasileva, Drca, Vargas

BEŞİKTAŞ: Hümay Fırıncıoğlu, Alara Altundağ (L), Rozanski, Merve Tanıl, Derya Güç, Dilay Özdemir, Begüm Kaçmaz, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Maglio, Beliz Başkır

SETLER: 25-14, 25-20, 25-13

SÜRE: 65 dakika (20', 25', 20')