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Giriş Tarihi: 23.10.2024

File derbisinde F.Bahçe Beşiktaş’a set vermedi

File derbisinde F.Bahçe Beşiktaş’a set vermedi
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Beşiktaş'ı 25-14, 25-20 ve 25-13'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Mücadelede en skorer isim, sarı-lacivertli ekipte 17 sayı üreten Melissa Vargas oldu. Bu sonucun ardından F.Bahçe 4'üncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 2'nci yenilgisini aldı. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Saliha Şahin, kalça ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Gizem Güreşen, diz ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Jovana Brakocevic ise dirsek ekleminde tendon hasarı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.
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File derbisinde F.Bahçe Beşiktaş’a set vermedi
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