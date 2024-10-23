File derbisinde F.Bahçe Beşiktaş’a set vermedi

Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Beşiktaş'ı'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Mücadelede en skorer isim, sarı-lacivertli ekipteoldu. Bu sonucun ardından F.Bahçe 4'üncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 2'nci yenilgisini aldı. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Saliha Şahin, kalça ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Gizem Güreşen, diz ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Jovana Brakocevic ise dirsek ekleminde tendon hasarı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.