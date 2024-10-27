Haber turu

spanya El Clasico'da Barcelona fırtınası esti. Katalan ekibi, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 4-0'la ezip geçti. 54'e kadar gol sesi çıkmayan dev maçta Robert Lewandowski 2 dakikada Beyaz Şimşekleri yere serdi.77. dakikada 17 yaşındaki genç yıldız Yamal harika golle fişi çekti. Raphinha 84'te skoru ilan etti: 4-0. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, ilk El Clasico'sundan zaferle ayrılırken,Puanını 30 yapan Katalanlar zirvedeki farkı 6'ya çıkardı. Real'de Arda ise kulübeden çıkamadı.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u 85-79 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı da 43-47 Anadolu Efes'in lehine sonuçlandı. Konuk takımdaDoğuş Özdemiroğlu da skora 11 sayılık katkı yaptı. Ev sahibi ekibi Tyree'in 27 sayılık performansı yenilgiden kurtaramadı. Diğer maçlarda TOFAŞ, Yalova Basketbol'u 77-65,Bahçeşehir de Büyükçekmece'yi 76-70 yendi.VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. 74 dakika süren maçta setleriskorlarla kazanan VakıfBank, evinde oynadığı üst üste üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray Daikin de Bahçelievler Belediyesi'ni 25-20, 25-21 ve 25-17'lik setlerle yenerek namağlup serisini devam ettirdi. Beşiktaş ise konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenildi.GENÇLER ve 23 Yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Ezgi Kılıç, bayrağımızı göndere çektirdi. Polonya'da düzenlenen organizasyonda genç kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Kılıç,Aynı kiloda mücadele eden Yağmur Melek Şahin ise silkmede 81 kiloyla bronz madalyaya ulaştı ancak koparmada başarılı olamadı.TRENDYOL 1 Lig'de üst sıraları hedefleyen Ankaragücü, lider Kocaelispor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Başkent ekibi 4-2 kazandı. Sarı-lacivertli takımın gollerini Rotairu, Bajic, Cephas ve Efkan attı. Körfez ekibinin sayıları ise Oğulcan ile Beridze'den geldi. Kocaelispor, bu yenilgiye rağmen 19 puanla zirvedeki yerini korudu. Ankaragücü ise puanını 16 yaptı. Diğer sonuçlar: Ümraniye-Y.Malatya: 2-0, Çorum FK-G.Birliği: 1-0, Şanlıurfa-Iğdır: 3-3.HAVALI Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, altın madalyanın sahibi oldu. Belgrad'daki turnuvada Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz yarı finalde Almanya ile 2-2 berabere kaldı. Ardından yapılan düelloyu Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, 16-2 kazanıp finale adını yazdırdı.Paris'teki olimpiyatlarda gümüş madalya alan Dikeç, kendine has tarzıyla dünya gündemine oturmuştu.