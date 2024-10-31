Valencia sele teslim maçlar bir bir ertelendi

İspanya'nın güneydoğusundaki Valencia bölgesi sele teslim oldu, maçlar sekteye uğradı. 29 Ekim'de başlayan sel felaketinde 50'den fazla insanın hayatını kaybettiği belirtilirkenParla Escuela-Valencia ve Pontevedra-Levante maçlarının oynanmayacağı açıklandı. Marca'da yer alan habere göre; La Liga'da bu hafta oynanacakvekarşılaşmalarının da ertelenmesinin gündemde olduğu öğrenildi.rendyol 1. Lig'de Amed Sportif'e sezon başında büyük umutlarla gelen teknik direktör Ersun Yanal görevinden ayrıldı.Verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Yanal,dedi. 1 Temmuz'da koltuğa oturan deneyimli hoca, 10 maçta 3 galibiyet- 3 mağlubiyet-4 beraberlik aldı.dana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.TFF'nin söz konusu iddiaları ciddiyetle ele aldığı ve incelemenin disiplin kurallarına göre sürdürüldüğü vurgulandı. Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi'ne göre Durak ileürkiye Milli Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik direktörlük yapan, şimdilerdeLa Gazzetta dello Sport'a bir röportaj verdi. Deneyimli hoca, "Kendi takımınız için bir Juventus oyuncusunu seçmek isteseniz hangisini ödünç alırdınız?" sorusuna Kenan Yıldız cevabını verdi veGenç Türk, Vinicius Jr.'ın cesaretiyle oynuyor" ifadelerini kullandı.