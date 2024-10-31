Valencia sele teslim maçlar bir bir ertelendi

İspanya'nın güneydoğusundaki Valencia bölgesi sele teslim oldu, maçlar sekteye uğradı. 29 Ekim'de başlayan sel felaketinde 50'den fazla insanın hayatını kaybettiği belirtilirken Copa del Rey'de (Kral Kupası)
Parla Escuela-Valencia ve Pontevedra-Levante maçlarının oynanmayacağı açıklandı. Marca'da yer alan habere göre; La Liga'da bu hafta oynanacak Valencia-Real Madrid
ve Levante- Malaga
karşılaşmalarının da ertelenmesinin gündemde olduğu öğrenildi.
Amed'de Ersun Yanal görevini bıraktı
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rendyol 1. Lig'de Amed Sportif'e sezon başında büyük umutlarla gelen teknik direktör Ersun Yanal görevinden ayrıldı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, kötü şartlar nedeniyle görevini bıraktığını açıkladı.
Verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Yanal, "Tesiste sular akmıyor, duşlar çalışmıyor, elektrik kesiliyor. Karanlıkta antrenman yapıyoruz. Kimse sahip çıkmadı"
dedi. 1 Temmuz'da koltuğa oturan deneyimli hoca, 10 maçta 3 galibiyet- 3 mağlubiyet-4 beraberlik aldı.
Yasa dışı bahse aracılık iddiasıyla başkanlar PFDK'da
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dana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Gerekçe olarak iki başkanın, yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamlarının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi gösterildi.
TFF'nin söz konusu iddiaları ciddiyetle ele aldığı ve incelemenin disiplin kurallarına göre sürdürüldüğü vurgulandı. Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi'ne göre Durak ile Yılmaz'ın, 3 aydan 1 yıla kadar men cezası alabileceği belirtildi.
Luce'den övgü: Kenan gerçek bir elmas
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ürkiye Milli Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik direktörlük yapan, şimdilerde Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu,
La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj verdi. Deneyimli hoca, "Kendi takımınız için bir Juventus oyuncusunu seçmek isteseniz hangisini ödünç alırdınız?" sorusuna Kenan Yıldız cevabını verdi ve "Kenan gerçek bir elmas. Del Piero ile karşılaştırılması mı? O bir efsane. Kenan'ı geçmişteki biriyle kıyaslamak yerine, onu günümüzün büyük isimleriyle karşılaştırırdım.
Genç Türk, Vinicius Jr.'ın cesaretiyle oynuyor" ifadelerini kullandı.