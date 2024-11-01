Haber turu

BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Alba Berlin'i 86-70'lik skorla bozguna uğrattı. Lacivert-beyazlılar, Euroleague'deki 7. maçında 4. galibiyetini aldı. Temsilcimizdeile16'şar sayı ile Almanya'da coştu.ise 14 sayı ile mücadele etti. Anadolu Efes, gelecek hafta Monaco'yu konuk edecek.uğla'nın Bodrum ilçesinde 36'ncısı düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları nefesleri kesti. Yarışlar; Karaada, Çökertme, Kissebükü başta olmak üzere birçok koyda gerçekleştirildi.Gargantua teknesi 2'nci, 'Maximiles Black STS Bodrum' ise 3.'lüğü kazandı.HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre,Akyol, sırtındayazan 21 numaralı Diyarbakırspor formasını Bahçeli'ye hediye etti.