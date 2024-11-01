Haber turu

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Giriş Tarihi: 1.11.2024

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EFES, ALMANYA'DA RAHAT KAZANDI
BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Alba Berlin'i 86-70'lik skorla bozguna uğrattı. Lacivert-beyazlılar, Euroleague'deki 7. maçında 4. galibiyetini aldı. Temsilcimizde Jordan Nwora ile Daniel Oturu 16'şar sayı ile Almanya'da coştu. Beaubois ise 14 sayı ile mücadele etti. Anadolu Efes, gelecek hafta Monaco'yu konuk edecek.

BODRUM'DA GARA RÜZGÂRI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 36'ncısı düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları nefesleri kesti. Yarışlar; Karaada, Çökertme, Kissebükü başta olmak üzere birçok koyda gerçekleştirildi. Genel klasmanda şampiyon 'Gara Poşet' oldu. Gargantua teknesi 2'nci, 'Maximiles Black STS Bodrum' ise 3.'lüğü kazandı.

BAHÇELI, DİYARBAKIR BAŞKANINI KABUL ETTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, MHP Diyarbakır İl Başkanı Arslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Akyol, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Akyol, sırtında 'Devlet Bahçeli' yazan 21 numaralı Diyarbakırspor formasını Bahçeli'ye hediye etti.

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