Vakıfbank, Fenerbahçe’yi devirdi

Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Ligin ilk 6 haftasındaki maçlarını 3-0'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Medicana, ilk yenilgisini VakıfBank'tan aldı. Sarı Lacivertlilerin yıldızı Melissa Vargas, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Frantti, Derya Cebecioğlu, Xinyue, Bahar Akbay)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Vuchkova, Vasileva, Liza Safranova)
Setler: 25-23, 14-25, 23-25, 25-17, 15-10
Süre : 125 dakika (26, 21, 35, 24, 19)