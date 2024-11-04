Zeynep Sönmez, ilk WTA şampiyonluğunu elde etti

22 yaşındaki tenisçi, Meksika'da düzenlenen WTA 250 organizasyonundaki finalde dünya 93 numarası Li ile karşı karşıya geldi. Zeynep Sönmez, 1 saat 10 dakika süren müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle kazanarak ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.

Kariyerinin en önemli şampiyonluğunun ardından gözyaşlarını tutamayan ve büyük bir sevinç yaşayan Türk tenisçi, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Bu en büyük hayallerimden biriydi. Bu başarıyı elde etmek için 15 yıldır çalışıyorum. Şu an buradayım ve bunun benim için anlamı çok büyük. Başta ailem olmak üzere beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zeynep Sönmez, kazandığı bu başarıyla tek kadınlarda 36 basamak birden yükselerek adını 91. sıraya yazdırdı ve kariyer rekoru kırdı. Sönmez, bir WTA turnuvasında Çağla Büyükakçay'ın ardından teklerde şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Türk tenisçi oldu.