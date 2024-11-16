Haber hattı

Fenerbahçe Beko 5. viteste ilerliyor
THY Euroleague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 72-65 yendi. Üst üste 5. galibiyetini alan sarılacivertliler liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, 21-17 geride kapattığı ilk çeyreğin ardından rakibine ikinci çeyrekte sadece 5 sayıya izin verdi. Bu periyotta tam 26 sayı atan Kanarya, devreyi 43-26 önde kapattı.
İkinci yarı büyük çekişmeye sahne olurken Litvanya ekibine yetişme şansı tanımayan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 72-65 kazandı. F.Bahçe'de Nigel Hayes 18 sayı, 11 ribaunt üretirken galibiyette önemli rol oynadı.
Kenardan gelen Guduric ise 17 sayı ile mücadele etti. Kanarya, haftaya Bologna deplasmanına gidecek.
Paris'in altın çocuğu Umut Ünlü, Aslan oldu
GALATASARAY Kulübü, paralimpik şampiyonu milli yüzücü Umut Ünlü'yü kadrosuna kattı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında 50 ve 200 metre serbestte elde ettiği altın madalyalarla tarihe geçen
milli sporcu, kariyerine sarıkırmızılı renklerle devam edecek. Milli paralimpik yüzücü için RAMS Park'ta imza töreni düzenlenirken Ünlü, "Bu şanlı kulübün bir sporcusu olmaktan çok mutluyum. İnşallah kulübüm ve ülkem adına büyük başarılar elde edeceğime inanıyorum.
Bunun için çok çalışıp mücadele edeceğim. Galatasaray benim çocukluk aşkım. Taraftarımızın desteğiyle tüm branşlarda başarıya koşacağımıza inanıyorum" dedi.
Brezilya gol ararken sahada fıskiyeler çalıştı
FIFA 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, sahasında Venezuela ile 1-1 berabere kalırken maçın son dakikalarında sahadaki fıskiyeler bir anda çalıştı. Sambacıların korner kullandığı sırada sulamanın aktif hale gelmesiyle maça kısa bir ara verildi. Galibiyet için gol arayışında bulunan Brezilyalı oyuncular yaşananlara tepki gösterdi.
Brezilya'nın golünü Raphinha atarken Venezuela'nın sayısını Segovia kaydetti.
Yasa dışı bahis reklamı için yeniden inceleme kararı
SÜPER Lig'de Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, stattaki panolarda "Meritking.news" reklamı yapılmasından dolayı PFDK'ya sevk edilmiş ve ceza almıştı. İki kulübe 1.8 milyon TL ceza verilirken, iki başkan da 200 bin TL ceza ve 30 gün hak mahrumiyeti almıştı.
Dün Tahkim Kurulu, Durak ve Yılmaz'ın itirazları sonrası cezaların kaldırdığını açıkladı. Bunun sebebinin eksik inceleme olduğu duyuruldu. Dosyaların yeniden gözden geçirileceği belirtilirken iki kulüp ve başkan için de şu ifadeler kullanıldı: "Cezalandırmaya dair kararın eksik inceleme nedeniyle kaldırılmasına, ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince yeniden incelenmek ve karar verilmek üzere
Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir."
Antalyaspor'da oyuncular kazan kaldırdı
MİLLİ araya Bodrum galibiyetiyle moralli giren Antalyaspor'da mali sorunlar can sıkmaya devam ediyor. Prim ödemelerinin düzenli yapılmasına karşın maaş konusunda problem yaşayan Akdeniz ekibinde futbolcular kazan kaldırdı. Kulübe ilk ihtarnameyi Sander van de Streek
gönderirken Sam Larsson
ile Erdal Rakip
de aynı yolu izledi. Son olarak ise Emre Uzun şikâyet eden ilk yerli futbolcu oldu.
Alacakları için kulübe ihtarname gönderen 19 yaşındaki futbolcu için 1 ay içerisinde ödemelerin yapılması gerekiyor.