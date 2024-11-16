Haber hattı

THY Euroleague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 72-65 yendi.Fenerbahçe, 21-17 geride kapattığı ilk çeyreğin ardından rakibine ikinci çeyrekte sadece 5 sayıya izin verdi.İkinci yarı büyük çekişmeye sahne olurken Litvanya ekibine yetişme şansı tanımayan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 72-65 kazandı.Kenardan gelen Guduric ise 17 sayı ile mücadele etti. Kanarya, haftaya Bologna deplasmanına gidecek.GALATASARAY Kulübü, paralimpik şampiyonu milli yüzücü Umut Ünlü'yü kadrosuna kattı.milli sporcu, kariyerine sarıkırmızılı renklerle devam edecek. Milli paralimpik yüzücü için RAMS Park'ta imza töreni düzenlenirken Ünlü, "Bu şanlı kulübün bir sporcusu olmaktan çok mutluyum.Bunun için çok çalışıp mücadele edeceğim. Galatasaray benim çocukluk aşkım. Taraftarımızın desteğiyle tüm branşlarda başarıya koşacağımıza inanıyorum" dedi.FIFA 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, sahasında Venezuela ile 1-1 berabere kalırken maçın son dakikalarında sahadaki fıskiyeler bir anda çalıştı.Brezilya'nın golünü Raphinha atarken Venezuela'nın sayısını Segovia kaydetti.SÜPER Lig'de Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, stattaki panolarda "Meritking.news" reklamı yapılmasından dolayı PFDK'ya sevk edilmiş ve ceza almıştı.Dün Tahkim Kurulu, Durak ve Yılmaz'ın itirazları sonrası cezaların kaldırdığını açıkladı. Bunun sebebinin eksik inceleme olduğu duyuruldu. Dosyaların yeniden gözden geçirileceği belirtilirken iki kulüp ve başkan için de şu ifadeler kullanıldı: "Cezalandırmaya dair kararın eksik inceleme nedeniyle kaldırılmasına,Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir."MİLLİ araya Bodrum galibiyetiyle moralli giren Antalyaspor'da mali sorunlar can sıkmaya devam ediyor. Prim ödemelerinin düzenli yapılmasına karşın maaş konusunda problem yaşayan Akdeniz ekibinde futbolcular kazan kaldırdı. Kulübe ilk ihtarnameyigönderirkenilede aynı yolu izledi.Alacakları için kulübe ihtarname gönderen 19 yaşındaki futbolcu için 1 ay içerisinde ödemelerin yapılması gerekiyor.